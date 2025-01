Sim Donald Trump Se tivesse sido eleito como presidente dos Estados Unidos em 2020, a crise da Ucrânia que explodiu em 2022 pode não ter ocorrido, disse o presidente russo. Vladimir Putin ditado.

Em entrevista ao canal de televisão russo Rossiya 1 na sexta -feira, Putin disse que Rússia Ainda está aberto a conversas de paz sobre a guerra da Ucrânia.

Ele disse que Moscou nunca rejeitou o contato com o governo dos EUA, mas o anterior optou por não continuar com esse compromisso.

Sobre o dele relação Com Trump, Putin disse que era “estritamente comercial, mas pragmático e baseado na confiança” e acrescentou que “não consigo parar de concordar com ele que, se ele tivesse sido presidente, se eles não tivessem roubado a vitória em 2020, talvez” lá “lá não teria sido uma crise na Ucrânia que explodiu em 2022 “.

Ele ressaltou que Trump em seu mandato anterior impôs um número significativo de sanções Sobre a Rússia.

“Não acho que essa decisão tenha sido a melhor para a Rússia ou os Estados Unidos. A propósito, (Joe) Biden Ele levou a testemunha e impôs ainda mais restrições. Todos estamos cientes dos resultados: muitas dessas decisões foram prejudiciais à economia dos próprios Estados Unidos “, afirmou Putin.

A posição do dólar como moeda mundial enfraqueceu após a decisão de Washington de impedir a Rússia de usá -la como uma unidade de pagamento, disse Putin.

“Não nos recusamos a usar o dólar americano. O governo anterior nos impediu disso”, disse ele.

Quanto à Ucrânia, Putin enfatizou que a Rússia demonstrou consistentemente o diálogo, mas certos obstáculos persistem.

“Por exemplo, é sabido que, quando ele era um chefe de estado bastante legítimo, o atual líder do regime de Kiev emitiu uma ordem executiva que proibia conversas. Como as conversas podem ser retomadas agora que foram proibidas?” perguntado.

“O atual regime de Kiev parece muito feliz em receber centenas de bilhões de benfeitores e – desculpe por usar essa frase tão vulgar – gastar esse dinheiro como se não houvesse amanhã”, acrescentou Putin.

O presidente russo instou os patrocinadores financeiros da Ucrânia a pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para agir. “Acho que você não terá escolha a não ser realizar.”

“Até que essa ordem executiva seja revogada, é muito difícil falar sobre e, mais importante, especialmente levando em consideração a proibição imposta pela parte ucraniana”, disse ele.

Apesar desses desafios, Putin expressou sua esperança de um compromisso construtivo entre a Rússia e os Estados Unidos em várias preocupações compartilhadas, incluindo estabilidade estratégica, questões econômicas e produção de energia.

“Não estamos apenas entre os maiores produtores de energia, como também estamos entre os maiores consumidores de energia, o que significa que os preços muito altos são ruins para nossas economias, porque a energia é usada para produzir outros bens no país. Os preços muito baixos são ruins , também porque eles minam o potencial de investimento das empresas de energia.

Putin também expressou ceticismo sobre as ameaças de Trump sobre sanções adicionais à Rússia, duvidando de que Trump adotasse medidas prejudiciais para a economia dos EUA.

“Faz sentido que nos encontramos com base nas realidades de hoje, sentar e discutir sem pressa as áreas que são de interesse dos Estados Unidos e da Rússia. Estamos prontos para fazê -lo. Mas, novamente, isso, primeiro, depende das decisões e opções do atual governo americano “, concluiu.