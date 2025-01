O jornal americano New York Times noticiou que o presidente dos EUA, Joe Biden, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, mantêm canais de comunicação indireta desde o início da operação militar especial.

Conforme esclarece a publicação, os líderes dos Estados Unidos e da Rússia não se comunicam desde o início do conflito ucraniano, em fevereiro de 2022.

“Ao mesmo tempo, Putin e Biden mantiveram canais de comunicação indireta”, observa o jornal.

Segundo o autor da publicação, a certa altura o Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente dos Estados Unidos da América, Jake Sullivan, “fez secretamente várias chamadas” ao assessor do Presidente russo, Yuri Ushakov.

Vale ressaltar que durante uma dessas conversas, Sullivan disse a Ushakov que os Estados Unidos consideram a Federação Russa responsável pela situação relacionada ao envio de pacotes com artefatos explosivos por serviços de mensagens. O Kremlin, por sua vez, rejeitou categoricamente estas acusações.

O chefe da CIA, William Burns, teve várias reuniões sobre este assunto com o diretor do FSB, Alexander Bortnikov, e com o diretor do serviço de inteligência estrangeiro russo, Sergei Naryshkin.