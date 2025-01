O presidente russo, Vladimir Putin, instruiu o governo a alterar a legislação que aumenta o valor dos subsídios de gravidez e parto para estudantes que estudam pessoalmente para o nível de subsistência regional. Isto foi afirmado nas instruções presidenciais após a reunião do Conselho de Estado sobre apoio social às famílias.

Além disso, instruiu o governo a apresentar propostas “sobre o uso da publicidade para popularizar a imagem de uma família numerosa”.

23 de janeiro do Ministério do Trabalho Oferecido Aumentar os benefícios relativos à gravidez e ao género para estudantes universitários e de pós-graduação, a tempo inteiro, calculando o mínimo de subsistência da região. O departamento disse que isso às vezes permitirá que o manual aumente de tamanho. Agora o subsídio é definido com base no valor da bolsa e de dez a 23 mil rublos para todo o período.

O Ministério do Trabalho explicou que, dependendo do tamanho do mínimo de subsistência estabelecido na região, o valor do subsídio variará de 74 mil rublos nas regiões de Lipetsk e Tambov a 235 mil rublos no Distrito Autônomo de Chukotka.

O comandante médio do RBC informou que, em nome de Vladimir Putin, o governo russo desenvolveu um projeto de estratégia para a implementação de uma política familiar e demográfica, que inclui inúmeras medidas para aumentar a taxa de natalidade e “promover o estilo de vida familiar”. A estratégia inclui a melhoria do sistema de apoio às famílias com crianças e a introdução de incentivos adicionais ao seu nascimento, a resolução de problemas de habitação (incluindo métodos que não quebram), a criação de condições para uma combinação mais bem sucedida da família com a educação e o trabalho.

Em 2024, mais de dez regiões russas introduziram o pagamento pelo nascimento de um filho para estudantes ou mulheres jovens com idades entre os 18 e os 25 anos. Os pagamentos são prometidos nos territórios da Carélia, Mordóvia, Krasnoyarsk, Perm, Altai e Khabarovsk, Oryol, Tomsk, Samara, Vologda e Chelyabinsk.