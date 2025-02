Carlo Nicolato 19 de fevereiro de 2025

O Rússia Ele anunciou que não tem nadaUcrânia Alimentar parte doUnião Europeia. O porta -voz do Kremlin Dmitry Peskov Ele disse que é sua “lei soberana”, mas que esse privilégio não se aplica a alianças militares, ou seja, OTAN.

«Estamos falando de processos de integração econômica. É claro que ninguém pode ditar nada sobre outro país aqui, e não faremos isso “, acrescentou,” mas nossa posição em questões relacionadas à segurança, defesa e alianças militares é completamente diferente “. A explicação, por mais Parece uma tentativa de boa vontade de Moscou, Não é uma boa notícia Para Kiev e, acima de tudo, não é para a União Europeia, por que certifica sua inconsistência.

O que de fato pode importar na Rússia que Kiev entra em uma aliança que tem cada vez menos política e militar, até economicamente, forçada a ir ao trailer de Washington e, no caso, dependendo do presidente no cargo, pelo próprio Washington, de lado, reservado, reservado, Como colocar essas horas?

Putin Além disso, ele sabe muito bem que, embora Bruxelas tenha começado formalmente em junho do ano passado Negociações de associaçãoO processo para Kiev pode ser claro. Há países que esperam há décadas que anti -agultiados, como o Türkiye (1999), LA Macedônia do norte (2004), IL Montenegro (2010), LA Sérvia (2012), e já está excluído que a Ucrânia promover. Muitos estados membros, mesmo aqueles que o apoiam ativamente, como a Polônia, dizem que na Ucrânia atualmente não existem circunstâncias políticas distantes de garantia democrática suficiente, nem barato.

Mas acima de tudo, Kiev perde o único e único que os estados do primeiro Warshaupact Para entrar na UE que é enviado e sem problemas específicos, ou seja, exatamente o pertencente à OTAN. Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, Romênia Todos eles vieram para a OTAN pela primeira vez, para o convite entusiasmado do NÓSE depois de alguns anos, eles concluíram o caminho democrático entrando um por um na União Europeia. A Ucrânia deve seguir o caminho oposto, entrar pela primeira vez na União Europeia e depois no caso de que, se as condições geopolíticas permitirem, na Aliança Atlântica. Campa Cavallo.