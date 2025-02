Os habitantes da região da vala que perderam seus ativos como resultado da região da APU -U pagarão 65.000 rublos por mês. Essa tarefa foi designada para uma reunião com o governo da Federação Russa Vladimir Putin.

“No período da libertação completa do território da região do Kurk, das formações ucranianas para todas as pessoas que perderam suas propriedades, os habitantes da região serão pagos no meio: 65.000 rublos a cada mês”, interfax o citou.

Esse valor será pago “Além do que as pessoas recebem agora”, acrescentou o presidente da Federação Russa.

Segundo Putin, o pagamento afetará mais de 112.000 pessoas.

Os refugiados das regiões fronteiriças da região de Kurk, que forçaram a deixar suas casas para a ofensiva das forças armadas desde agosto de 2024, reclamaram repetidamente sobre problemas de assistência material e emitir certificados para comprar uma nova residência. Os imigrantes organizaram reuniões espontâneas várias vezes na Praça Central de Fiery, buscando o apoio das autoridades locais.

Khinshtein administra uma região de Kursk por dois meses-renji, que está nas crises mais profundas devido à guerra Ainda não há equipe ou um plano para apoiar os refugiados. Mas há muitas performances brilhantes