O presidente russo Vladimir Putin nomeou o chefe do Fundo Russo para investimentos diretos (RDIP) Kirill Dmitryv como um representante especial do Presidente de Investimento e Cooperação Econômica com países estrangeiros. Decreto correspondente publicado 23 de fevereiro. A decisão entrou em vigor.

No novo post, o Dmitryv “continuará desenvolvendo investimentos e cooperação econômica com os países do sul global e com os países ocidentais, incluindo os Estados Unidos”, disse RDPI.

O Dmitryv manterá a localização da cabeça do RDIP.

Kirill Dmitryv é um dos representantes da delegação russa que participou de negociações com os Estados Unidos em Riad em 18 de fevereiro. Ele foi responsável pelo investimento e unidade econômica. Durante as negociações, de acordo com a Interfax, o Dmitryv conversou com a delegação dos EUA sobre a reconstrução do investimento e a cooperação econômica da Rússia e dos EUA.

Ler

Novas pessoas importantes no processo de negociação na Ucrânia – Steve Whitkoff (dos EUA) e Kirill Dmitry (da Rússia) “Medusa” diz quem eles são – e como eles estão conectados ao Oriente Médio

Ler

Novas pessoas importantes no processo de negociação na Ucrânia – Steve Whitkoff (dos EUA) e Kirill Dmitry (da Rússia) “Medusa” diz quem eles são – e como eles estão conectados ao Oriente Médio