O chefe de estado lembrou que as negociações de paz da Federação Russa e da Ucrânia começaram quase imediatamente após o início de uma operação militar especial. Segundo ele, um tratado de paz foi elaborado em 30 de março e um acordo sobre um tratado de paz foi alcançado em 15 de abril.

De repente, foram recebidas informações de que Kiev deveria consultar seus aliados, e a Ucrânia faz uma pausa semanal, observou Putin.

“Como você sabe, o Sr. Johnson, quando o primeiro -ministro da Great -Bretain, provavelmente com a entrada do ex -governo americano, sob a liderança do Sr. Joe Bayden, convenceu os ucranianos a continuar a guerra”, disse o presidente russo.

Ele acrescentou que ninguém esconde isso, nem autoridades ucranianas, nem a liderança britânica.

Eles recusaram o acordo e decidiram continuar a guerra, observou Putin.