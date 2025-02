O presidente russo Vladimir Putin ordenou a criação de uma exposição permanente à guerra da Ikrain russa no Museu de Vitória de Moscou em Darra Gora. A ordem apropriada feita em dezembro foi publicada no site do Kremlin em 7 de fevereiro.

A exposição foi enviada para criar o Ministério da Cultura, juntamente com o Ministério da Defesa, os chefes desses departamentos – Olga Lyubimov e Andrei Belousov – foram nomeados pessoas responsáveis.

A ordem de Putin deve ser executada antes de 1º de julho.

O Museu de Vitória em Darra Gora é dedicado à grande guerra patriótica. Inaugurado em 9 de maio de 1995.

Desde o início da invasão total da Ucrânia, a propaganda russa estava paralelo entre ele e a Segunda Guerra Mundial, afirmando que o exército russo, como a URSS, agora está “lutando contra o nazismo”.

Em 9 de maio, será comemorado o 80º aniversário da vitória na grande guerra patriótica. Em 2025, Putin declarou o ano dos defensores de Otajana.