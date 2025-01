Putin parabeniza Trump antes de sua posse e diz estar aberto a negociações sobre a Ucrânia e armas nucleares

presidente russo Vladímir Putin parabenizou o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, por tomar posse horas antes de sua posse em Washington e disse estar aberto ao diálogo com a nova administração dos EUA sobre a Ucrânia e as armas nucleares.

Putin, que disse querer garantir uma paz duradoura na Ucrânia em vez de um breve cessar-fogo, fez os comentários durante uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia que foi transmitida pela televisão estatal.

“Vemos as declarações do recém-eleito presidente dos EUA e dos membros da sua equipa sobre o desejo de restaurar contactos diretos com a Rússia”, disse Putin.

“Também ouvimos a sua declaração sobre a necessidade de fazer todo o possível para evitar a Terceira Guerra Mundial. É claro que saudamos esta atitude e felicitamos o presidente eleito dos Estados Unidos da América por ter assumido o cargo.”

A declaração de Putin reflecte esperanças cautelosas na Rússia de que Trump possa começar a reparar os laços entre Washington e Moscovo, que caíram para o seu nível mais baixo desde a crise dos mísseis cubanos de 1962 devido à guerra da Rússia na Ucrânia, incluindo como muitos funcionários do governo russo dizem publicamente. Eles percebem que tais esperanças podem dar em nada.

Putin, que normalmente realiza reuniões do Conselho de Segurança às sextas-feiras, em vez de às segundas-feiras, disse que a Rússia está aberta a conversações com a nova administração sobre uma série do que chamou de questões internacionais fundamentais, incluindo armas nucleares, segurança e conflitos na Ucrânia.

Trump prometeu acabar rapidamente com a guerra na Ucrânia, embora não tenha explicado exactamente como o faria.

Putin já disse antes que está disposto a encetar conversações, mas que os ganhos e as reivindicações territoriais da Rússia devem ser aceites, algo que os líderes ucranianos rejeitaram como uma capitulação inaceitável.

‘PAZ DE LONGO PRAZO’

“Relativamente à resolução da situação (na Ucrânia), gostaria de sublinhar que o objetivo não deve ser um cessar-fogo curto, nem uma espécie de período de trégua que permita um reagrupamento e rearmamento de forças, mas sim um cessar-fogo de longo prazo”. paz baseada no respeito pelos interesses legítimos de todas as pessoas e de todos os povos que vivem na região”, disse Putin na segunda-feira.

Ele também indicou que Moscou estava disposta a discutir o controle de armas nucleares e questões mais amplas de segurança.

O Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou Novo START, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem mobilizar, e a mobilização de mísseis e bombardeiros terrestres e submarinos para as lançar, está a esgotar-se. em 5 de fevereiro de 2026.

É o último pilar remanescente do controlo de armas nucleares entre as duas maiores potências nucleares do mundo.