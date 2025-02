Putin assinou um decreto sobre a abolição inicial da autoridade do governador da região de Novgorod Andrei Nikitin, relatado No site do Kremlin.

O decreto afirma que Nikita solicitou “seu próprio livre arbítrio em relação à transição para outro emprego”.

Nikitin é o governador da região de Novgorod desde 2017. Em 2022, ele foi eleito para seu segundo mandato e seus poderes expiraram em setembro de 2027.