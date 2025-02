“Anatoly Alexandrovich, ele se tornou o primeiro prefeito de São Petersburgo no auge de sua união e fama verdadeiramente popular. Era tão inteligente, incomum – ele era para seus colegas universitários e, é claro, para nós, para estudantes, inclusive eu , incluindo, incluindo, incluindo, inclusive eu, incluindo, também, “iniciou”, ele começou o desempenho de Putin.

Sobchak do povo da URSS imediatamente se tornou em todo o país, declarou -se um orador brilhante e iluminação, apego fixo a valores como o poder e a cultura da lei, justiça e dignidade de uma pessoa, como legislador, não apenas Padrões legais, mas idéias que eram esperadas na sociedade e que havia muita demanda por ela, notaram o presidente.

“Não será um exagero dizer que ele foi um daqueles que colocam os fundamentos da própria Rússia moderna”, acredita ele.

O chefe de estado, que trabalhou na prefeitura de São Petersburgo em Sobchak, compartilhou várias histórias pessoais. Por exemplo, sobre a capacidade de um político ter pessoas. Durante as viagens eleitorais, disse Putin, o salão costumava se encontrar com Sobchak com um zumbido de desaprovação, mas acompanhado de aplausos.

O primeiro prefeito da capital do norte, segundo o presidente, foi um estadista convencido e recebeu fortemente o colapso da URSS. “Ele era um grande crítico do Partido Comunista e tudo ligado a ele.

“Sobchak foi o iniciador do retorno da cidade à cidade de seu nome histórico e fez todo o possível para devolver não apenas o nome, mas também a glória de São Petersburgo”, lembrou o presidente. “Anatoly Aleksandrovich amava a sua e nossa cidade com você. E porque o prefeito era orgânico, de acordo com São Petersburgo, seu talento, inteligência e energia fervente colocada em seu desenvolvimento. Sim, ele sobreviveu a tempos difíceis aqui. Ele experimentou a traição, Mas ele nunca respondeu a ninguém, nunca caiu no pico da nobreza e da dignidade, lembrou -se disso “concluiu Vladimir Putin.

Na quarta -feira, ele colocou flores no monumento a Anatoly Sobchak, instalado na ilha de Vasilyevsky.