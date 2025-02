Putin visitou "Radar mms" Em São Petersburgo, onde os drones são produzidos

Espera -se que o Chefe de Estado investigue os workshops de produção aqui.

Deve-se notar que esta empresa desenvolveu um pesado drone UTT-440M, que foi o primeiro a receber um certificado de voo na Rússia. “Este é o primeiro helicóptero hoje, que na verdade fornece bens, trabalha todos os dias, executa de 4 a 5 vôos”, disse Ivan Antsev, diretor executivo da NPP Radar MMS e membro da Comissão do Governo para o desenvolvimento do desenvolvimento de não tripulados Sistemas de aviação. Várias grandes empresas usam seus serviços.

Observe que o helicóptero com uma corrida de 440 kg pode usar 100 kg de carga e gastar 4 horas no ar, a uma velocidade de 150 km/h. Além disso, ele pode executar operações de pesquisa e resgate, medidas de proteção de patrulha.

A Antsev também explicou que todo drone que está sendo fabricado na empresa hoje pode ser controlado por um tablet. Ele mostrou aos jornalistas como os pontos de fuga são introduzidos, após o que uma tarefa de rota é formada e uma rota de vôo segura é calculada. “E o drone quando você pressiona o botão” Take -off “, sobe no ar e se move ao longo da rota”, disse Antsev. Ele notou individualmente que os drones podem ignorar automaticamente todos os obstáculos dinâmicos que ocorrem no caminho.