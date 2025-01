"Putt ***, o que *** tem a ver com isso?": Del Debbio Spiony Piddino Brando Benifei | Vídeo

Paolo del Debbio Não mantém a raiva. Acontece com 4 da noiteDurante o episódio, foi transmitido na quarta -feira, 29 de janeiro. Aqui, em conexão, verifique Brando Benifei. Ele é que o guia de rede 4 censura. O Partido Democrata, seu partido, publicou uma mensagem vergonhosa para dizer o mínimo. Dem -departamentos comparados no Facebook Giorgia Meloni UM Mussolini. “É um fato histórico”, observa o Dem imediatamente enquanto o jornalista chega lá: “O que é um fato histórico? VI invente esta tacada ***Coloque essas coisas “.

“Não é que deve ser bem -vindo”, Benifei ainda intervém em referência ao primeiro -ministro e ao acaso Almasri Então está sendo investigado. No entanto, Del Debbio é esclarecer que “não é uma questão de aplaudir ou não”, “é que essas coisas não devem ser feitas. Mussolinis ‘M’ não deve ser colocado. Somente com essa história que eles são colocados * **” . Estar pronto aqui? De jeito nenhum: “O que o CA *** tem a ver com isso Almasri com Mussolinis ‘M’? Você me explica. ”





As tentativas de mercadorias para justificar colegas são inúteis: “deles certamente foi uma provocação agressiva, mas Meloni não relatou”. “Ah, é assim que Mussoliniana ele não é relatado ao Parlamento?”, Pergunta o maestro, enquanto o DEM acusa o presidente do Conselho de “Acusos”Envie os criminosos para casa“