Qual a diferença entre o Congresso e o BJP? Rahul Gandhi responde

Diferenciando entre o Congresso e o BJP, o deputado do Congresso Rahul Gandhi disse que o seu partido acredita que a distribuição de recursos deve ser mais justa e o crescimento deve ser mais amplo e mais inclusivo. Numa conversa descontraída com estudantes do IIT Madras no sábado, Rahul Gandhi disse que o BJP foi mais agressivo no crescimento “triplo”.

“Eles acreditam no que em termos económicos é um triplo. Na frente social, acreditamos que quanto mais harmoniosa for a sociedade e quanto menos pessoas lutarem, melhor será para o país”, disse.

“Na frente das relações internacionais, há provavelmente algumas diferenças na forma como nos relacionamos com outros países, mas serão semelhantes”, acrescentou o líder do Congresso.

Acredito que uma das principais responsabilidades de qualquer governo é garantir uma educação de qualidade ao seu povo. Isto não pode ser alcançado através de privatizações e incentivos financeiros. Precisamos gastar muito mais dinheiro na educação e fortalecer as instituições governamentais. pic.twitter.com/tBkZxj6NmN

—Rahul Gandhi (@RahulGandhi) 4 de janeiro de 2025

O líder da oposição em Lok Sabha sublinhou que os governos deveriam gastar mais para garantir uma educação de qualidade, o que, segundo ele, não poderia ser alcançado através de privatizações e incentivos financeiros.

Quando questionado sobre como deve ser promovido o ensino superior, Rahul Gandhi disse que um país deve garantir uma educação de qualidade ao seu povo.

“Não creio que a melhor maneira de garantir uma educação de qualidade para o nosso povo seja privatizar tudo. Francamente, quando se introduz qualquer tipo de incentivo financeiro no jogo, não se proporciona realmente uma educação de qualidade”, disse ele ao IIT. Alunos de Madras.

“Já disse muitas vezes que as melhores instituições do nosso país são as instituições governamentais, e a sua é uma delas. Defendo que os governos gastem muito mais dinheiro na educação”, disse ele.

Rahul Gandhi disse ter “sérios problemas” com o sistema educativo do país, afirmando que este tem uma abordagem “muito estreita, restritiva e de cima para baixo”.

“Você pode não concordar comigo. Acho que é um sistema muito restritivo, de cima para baixo. É muito estreito. Não acho que nosso sistema educacional permita que a imaginação de nossos filhos floresça”, disse ele.

Ele apoiou fortemente a inovação das crianças, dizendo que esta só poderia ser alcançada se elas iniciassem a produção e as suas capacidades fossem respeitadas e investidas.

“Uma das coisas que quero promover é avançar mais para o espaço físico de produção. Para mim, a verdadeira inovação vem desse espaço. Invista todo o dinheiro que quiser em pesquisa e desenvolvimento, se você não estiver realmente produzindo o produto, será será apenas um orçamento”, disse ele.