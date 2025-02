Enquanto a Alemanha se prepara para suas eleições nacionais, um partido atraiu um intenso escrutínio nacional e internacionalmente: a alternativa extrema à direita para a Alemanha (AFD). O partido, que aumentou em popularidade nos últimos anos, permanece isolado na política alemã, e os principais partidos se recusam a colaborar com ele. No entanto, números como o vice -presidente americano JD Vance e o bilionário Elon Musk apoiaram publicamente o AFD, que gerou preocupações sobre a influência estrangeira no cenário político da Alemanha.

Origens e ideologia de afd Fundada em 2013, o AFD emergiu inicialmente como parte do protesto contra o apoio financeiro da Alemanha a resgates europeus. No entanto, rapidamente se tornou um movimento extremo certo, principalmente após a decisão da Alemanha de aceitar mais de um milhão de refugiados. Desde então, o partido adotou posições de linha dura sobre imigração, Islã e integração européia, enquanto se opunham aos blocos Covid-19 e mandatos de vacinas.

O AFD criticou constantemente a União Europeia, as sanções contra a Rússia e o apoio militar da Alemanha à Ucrânia. Ele também solicitou uma produção da moeda do euro e rejeitou as políticas climáticas da UE como “ideologicamente dirigido”. Apesar dessas posições extremas, o partido venceu constantemente terras entre os eleitores alemães, particularmente em regiões economicamente com dificuldades.

Isolamento político e controvérsias Ao contrário de outros partidos extremos da Europa que suavizaram sua retórica para atrair um eleitorado mais amplo, o AFD manteve sua posição extremista. Em 2021, a Agência Nacional de Inteligência da Alemanha classificou o partido como um suposto grupo extremista. Desde então, vários de seus ramos estaduais foram oficialmente rotulados por organizações extremistas.

A reação do público contra a AFD se intensificou no início de 2024, quando um relatório de pesquisa revelou que seus membros haviam participado de reuniões com extremistas extremos da direita para discutir planos de deportação em massa. A revelação desencadeou protestos em massa, com mais de um milhão de pessoas saindo às ruas pela Alemanha. Uma controvérsia adicional eclodiu quando um excelente candidato da AFD sugeriu que nem todos os oficiais da SS nazista deveriam ser considerados criminosos, o que força o partido a proibi -lo de eventos eleitorais.

Apesar dessas controvérsias, a AFD continua a obter apoio eleitoral. As pesquisas sugerem que o partido poderia garantir cerca de 20% dos votos nas próximas eleições, o que o torna o segundo maior jogo do Bundestag na Alemanha. No entanto, a política do “firewall”, onde as partes convencionais se recusam a colaborar com o AFD, até agora impediu o poder do governo.

JD Vance e Elon Musk Suporte Os recentes endossos de números de alto perfil, como JD Vance e Elon Musk, causaram preocupações sobre a interferência internacional na política alemã.

O vice -presidente dos EUA, JD Vance, tornou -se o oficial americano mais alto a se comprometer abertamente com o AFD, encontrando -se com sua candidata principal, Alice Weidel, enquanto pula uma reunião com o chanceler alemão Olaf Scholz. Vance também criticou a política da Alemanha para excluir a AFD da governança, qualificá -la antidemocrática. Suas ações atraíram as fortes repreensões das autoridades alemãs, incluindo Scholz, que alertaram sobre interferência externa no processo eleitoral do país.

Musk tem sido ainda mais vogal em seu apoio à AFD. Em dezembro de 2023, ele escreveu em X (anteriormente Twitter) que “apenas a AFD pode salvar a Alemanha”.

Mais tarde, ele publicou um artigo de opinião em um jornal alemão que descreve o partido como a “última centelha de esperança” para o país. Essas declarações causaram uma reação violenta dos líderes alemães, que acusaram Musk de tentar influenciar as eleições.

A controvérsia se aprofundou quando Musk apareceu em uma manifestação de AFD, onde instou os alemães a “ir além” de sua culpa histórica, uma aparente referência ao passado nazista do país. Seus comentários foram amplamente condenados, com políticos alemães proeminentes que denunciam sua tentativa de influenciar a opinião pública.

Impacto nas eleições alemãs Apesar do apoio de Vance e Musk, as pesquisas indicam que suas costas tiveram pouco impacto direto nos eleitores alemães. Enquanto a base da AFD ainda está cometida, a opinião pública mais ampla se opõe amplamente ao partido. De acordo com uma pesquisa da Pew Research, quase 80% dos alemães têm uma visão negativa do AFD, com protestos contra o partido que continua em todo o país.

Além disso, Friedrich Merz, líder da União Democrática Cristã da Alemanha Central (CDU) e um possível futuro chanceler, se distanciou do AFD. Embora tenha sido brevemente baseado nos votos da AFD para aprovar uma resolução de imigração não vinculativa, que prometeu a indignação e uma repreensão da ex -ministra das Relações Exteriores Angela Merkel, mais tarde reafirmou que seu partido não teria “cooperação, sem tolerância ou governo minoritário, nada “Com o AFD.

