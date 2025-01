Qual é a polêmica? Data de lançamento do filme Punjab 95 de Diljit Dosanjh adiada devido a ‘circunstâncias fora de controle’

Filme de Diljit Dosanjh. Punjab 95 baseado no ativista de direitos humanos Jaswant Singh Khalra, não será lançado em 7 de fevereiro. Diljit compartilhou anteriormente o trailer e anunciou a data de lançamento. No entanto, o cantor e ator informou posteriormente aos seus fãs nas redes sociais que o lançamento havia sido adiado.

Em outra história, Diljit compartilhou uma foto de Khalra com uma citação: “Peço ao Guru, que se identifica com a verdade, que mantenha esta luz acesa”.

No entanto, o trailer foi removido do YouTube. Ele exibe uma mensagem indicando que o remetente do vídeo tem acesso restrito no país. “Por que o trailer foi removido do YouTube Índia? É triste ver a natureza tendenciosa”, escreveu um usuário de mídia social.