E na véspera aconteceram os encontros finais da sétima rodada da etapa geral. Houve muitas surpresas. Veja a partida em Roterdã, onde o Feyenoord holandês derrotou o Bayern alemão com um placar de 3 a 0. PSG e inglês Manchester City produziram um verdadeiro suspense em Paris: perdendo por 0:2, a seleção francesa, pela qual joga o goleiro russo Matvey Safonov, obteve uma vitória crucial – 4:2. O City perdeu as chances de classificação direta para as oitavas de final, mas ainda pode chegar à rodada extra dos play-offs.

A posição das equipes na tabela da fase geral da Liga dos Campeões antes das oitavas de final é a seguinte:

Liverpool (Inglaterra) – 21 pontos (diferença de gols 15-2)

“Barcelona” (Espanha) – 18 (26-11)

Arsenal (Inglaterra) – 16 (14-2)

“Inter” (Itália) – 16 (8-1)

“Atlético” (Espanha) – 15 (16-11)

“Milão” (Itália) – 15 (13-9)

“Atalanta” (Itália) – 14 (18-4)

“Bayer” (Alemanha) – 13 (13-7)

Aston Villa (Inglaterra) – 13 (9-4)

“Mônaco” (França) – 13 (13-10)

“Feyenoord” (Holanda) – 13 (17-15)

“Lille” (França) – 13 (11-9)

“Brest” (França) – 13 (10-8)

Borussia (Alemanha) – 12 (19-11)

“Baviera” (Alemanha) – 12 (17-11)

“Real” (Espanha) – 12 (17-12)

Juventus (Itália) – 12 (9-5)

“Celtic” (Escócia) – 12 (11-10)

PSV (Holanda) – 11 (13-10)

Bruges (Bélgica) – 11 (6-8)

“Benfica” (Portugal) – 10 (14-12)

“PSG” (França) – 10 (10-8)

“Sporting” (Portugal) – 10 (12-11)

Estugarda (Alemanha) – 10 (12-13)

“Manchester City” (Inglaterra) – 8 (15-13)

“Dínamo” (Croácia) – 8 (10-18)

Shakhtar (Ucrânia) – 7 (7-13)

“Bolonha” (Itália) – 5 (3-8)

“Esparta” (República Tcheca) – 4 (7-19)

Leipzig (Alemanha) – 3 (8-14)

“Girona” (Espanha) – 3 (4-11)

“Estrela Vermelha” (Sérvia) – 3 (12-22)

“Sturm” (Áustria) – 3 (4-14)

Salzburgo (Áustria) – 3 (4-23)

“Slovan” (Eslováquia) – 0 (6-24)

Meninos (Suíça) – 0 (3-23)

24 clubes avançam para a fase de play-off. As oito melhores equipes da fase geral avançarão diretamente para as oitavas de final. Aqueles que ficarem do nono ao 24º lugar participarão de uma rodada adicional dos play-offs. Os outros doze clubes foram eliminados das competições europeias. De salientar que em caso de empate na fase geral são tidos em consideração principalmente os seguintes indicadores: saldo de golos, golos marcados.

Acrescentemos que as seguintes equipas finalmente se despediram da Liga dos Campeões nesta temporada e das Taças dos Campeões Europeus em geral: Bolonha, Sparta, Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm, Salzburgo, Slovan e Young Boys.

Calendário de jogos da última rodada da fase geral da Liga dos Campeões

29 de janeiro, quarta-feira:

“Aston Villa” – “Céltico”

Bayer Esparta

“Borussia” – “Shakhtar”

“Jovens Meninos” – “Crvena Zvezda”

“Barcelona” – “Atalanta”

Bayern de Munique – Slovan

“Inter” – “Mônaco”

Salzburgo – Atlético de Madrid

Gerona Arsenal

“Dínamo” (Zagrebe) – “Milão”

Juventus-Benfica

“Lille” – “Feyenoord”

Manchester City-Bruges

PSVLiverpool

Sturm-Leipzig

“Esportivo” – “Bolonha”

“Brest” – “Realmente”

“Estugarda” – “PSG”

Todas as partidas começam às 23h, horário de Moscou, e serão exibidas no serviço online Okko.