Qual é o blecaute econômico do consumidor de 28 de fevereiro nos Estados Unidos?

Um movimento básico chamado Povo’s Union USA está pedindo um boicote ao consumo em nível nacional em 28 de fevereiro, pedindo aos americanos que parem todas as compras por 24 horas em protesto pelo aumento de preços e práticas corporativas. O “blecaute econômico de 28 de fevereiro” vem ganhando terreno nas redes sociais, com chamadas para evitar despesas nos principais varejistas e cadeias de fast food.

“Ao longo de nossa vida, nos dissemos que não temos escolha … que temos que aceitar esses preços malucos, ganância corporativa, isenções multimilionárias, enquanto lutamos apenas para sobreviver”, disse Schwarz em um vídeo publicado em seu Conta do Instagram. “28 de fevereiro, o blecaute econômico de 24 horas: sem Amazon, sem Walmart, sem fast food, sem gasolina, nem um único dólar desnecessário gasto … por um dia, finalmente mudaremos as mesas”.

No entanto, a mensagem principal do sindicato popular incentiva uma abordagem mais ampla: abster -se de gastar em todos os principais varejistas do dia. De acordo com um e -mail que circula no evento, o boicote se estende das 12h às 23h59 na sexta -feira (28 de fevereiro), incluindo compras on -line e na loja.