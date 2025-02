Qual é o hotel Mumtaz com o qual os videntes de Tirumala estão em arco contra

Tirumala traupati Os videntes foram em greve de fome Contra o Hotel Mumtaz, dizendo que o projeto de luxo “violaria a santidade” das sete colinas sagradas. Eles estão procurando respostas do primeiro -ministro de Andhra Pradesh, Chandrabu Naidu, e vice -cm Pawan Kalyan. Mas qual é o hotel Mumta que tem os videntes do importante santuário hindu em armas?

Os videntes começaram sua greve de fome no escritório do conselho de Tirumala Tumupati Devasthanams (TTD) na quarta -feira. De fato, o O conselho da TTD aprovou em novembro uma resolução Pedindo ao governo de Andhra Pradesh que cancele a alocação de 20 acres terrestres entregues ao hotel Mumtaz na área de Alipiri, adjacente ao templo.

O plano é construir um hotel de 100 salas de 5 5 -em um enredo de 20 acres até 2026 e adicionar 25 quartos mais tarde sob a marca ‘Trident’. É para ser um projeto de 250 milhões de rúpias. O hotel estava planejado para estar operacional em março de 2027.

Qual é a fila do hotel Mumtaz?

O presidente da TTD, BR Naidu, disse que o plano de um hotel Mumtaz adjacente ao templo era “objetável” e procurou que a terra fosse devolvida ao conselho do santuário.

Chandrababu Naidu, em seu último mandato como primeiro -ministro, queria iniciar um projeto chamado ‘Devalokam’.

A terra do governo foi entregue ao Departamento de Turismo de Andhra Pradesh para o Projeto Devalokam em 2021-22.

O governo do YSRCP de Jagan Mohan Reddy deu a terra no sopé do templo de Balaji para a construção do hotel Mumtaz. O acordo com a empresa hoteleira foi feito pela Andhra Pradesh Tourism Development Corporation.

Naidu disse: “Depois que esses documentos mudaram de mãos, havia planos de construir um hotel de cinco estrelas chamado Mumtaz”.

A afirmação é que um hotel chamado Mumtaz na rota para o templo poderia prejudicar os sentimentos dos hindus.

“É adjacente ao templo. Então, é muito objetável para os hindus”, disse Naidu de Ttd.

O TTD é o Conselho do Templo mais rico da Índia e mantém 12 templos e subsidiários. Use cerca de 14.000 pessoas.

O que o arrendamento de terras para o hotel Mumtaz diz

O contrato de arrendamento de terras, para o qual um acordo foi assinado em 2021-22, é válido por 94 anos, incluindo um período de quatro anos de construção do hotel, de acordo com um relatório do diretor de 2024 da Mumta Hotel Ltd.

“A empresa construirá e operará um hotel de 100 salas na primeira fase para 2026 e 25 quartos na segunda fase em 2030 sob a marca Trident”, de acordo com o relatório.

Segundo o relatório, o hotel estaria operacional em março de 2027 e um contrato de administração e serviço técnico foi executado entre o Mumtaz Hotel Ltd e a EIH limitada para administrar e operar o Trident Trupati.

A EIH Limited é uma empresa emblemática da especialidade da hospitalidade, o Grupo Oberoi. A Mumtaz Hotel Ltd é uma empresa conjunta entre a EIH Limited e o GB Group.

Supõe-se que o hotel perto de Tirumala tenha restaurantes, restaurantes, conferências e banquetes de várias cocina, instalações, Confortos, como cafeteria, bar e sala de estar, spa e academia e uma piscina.

O projeto viu protestos desde o início, e agora os padres foram para uma greve de fome com Chandrababu Naidu e Pawan Kalyan em sua linha de incêndio direto.