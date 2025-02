Qual é o problema? Pelo triunfo das contas: aqui está quem sofre

Fabrizio Biasin 13 de fevereiro de 2025

A ausência de controvérsia gera controvérsias novas e enjoativas, você pensa. Entre outras coisas, nas últimas horas “Carlo Conti, o mais bang é muito Carlo Conti” ou seu trabalho. E é bom para isso, muito bom. Respeite o Times, deixa os cantores no meio da cena, não perdem em tele cozido, respeita a escada, não perde uma saída, não tropeça, dançam, o aqui, envia o tráfego. Uma condução que poderíamos chamar de “Suíça” e que de alguma forma incomodava os que esperavam encontrar a doce caciarra tricolor na primeira noite. Na Terra, durante a primeira noite, a ausência de “um fiorello” parecia bem, porque isso preencheu os tempos mortos e também os vivos, mas o fato é que Carlo preferiu a Toscana para evitar qualquer tipo de descoberta e, se há algo que ele escolheu se replicar – e possivelmente melhorar.

Apertado

Há pessoas que dizem “sim, mas que barba” e certamente estamos longe do topo da loucura que são gerados pela fuga de bugo (5 anos já foram aceitos, quantas lembranças …) ou por Gianni Morandi que O estágio de Ariston Ramazza Ramazza, mas uma coisa é certa: com relatos, é impossível ficar sobrecarregado pelo caos. Todos os 29 artistas tinham o mesmo espaço, ninguém jogou bons momentos com boas portas apenas para vampiros, o objetivo era “perto de 1,20” e era literalmente respeitado. “Voltamos ao passado”, dizem mais, e é, mas não poderia estar de outra forma, onde Amadeus fez algo único e difícil de replicar com seu grande show. Depois disso, a segunda noite, que arquivou algumas horas atrás, já continuou mais pilhas ridanânciais. As figuras “institucionais” (clérigos e Scotti) assumiram o comando os Crazy Chips Cristiano Malgioglio e Nino Frassica e a mudança de março em termos de Cazzeggio é bem vista. Primeiro Cristiano, uma força natural, alguém que também pode ser bom demais para você, mas talvez você deva olhar para suas posições: ele escreveu obras -primas da música italiana, ele passou por Momentaci, ele foi convertido em “personagem” no melhor sentido Dele termo e ontem à noite, à sua maneira, ele preencheu completamente os espaços do progresso que o público exigiu.





Mattator

Vestido Cambi Di (a glande de 50 metros, que beleza), piadas mais ou menos nítidas, um sorriso sorridente, outros muito nítidos. Então veio o momento de Nino Frassica, que não tem rivais ao sul dos Alpes em comparação com a capacidade de não produzir sessão. As escadas vão com tufos “Alla Malgioglio”, ele traz um buquê horrível com bons riachos, talvez até um pouco mais. Fenómeno. Fechamos com dois ps. PS 1 Damiano David é outra coisa linda, alguém que conseguiu crescer além das fronteiras, o pecador da música italiana, alguém que – como costuma acontecer – sofre com as críticas e piadas de seus próprios compatriotas que com muita frequência, em vez de proteger Sua excelência, eles os fortalecem para problemas de inveja bestial. Bravo Damia ‘, então à frente. PS 2) mostrou uma quantidade que vai muito além da retórica. E realmente não é necessário explicar o porquê.