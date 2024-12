‘Qual foi a sua maior conquista este ano?’ Publicação nas redes sociais provoca reações hilárias, ‘ele foi parar na cadeia’

Em postagem no Reddit, a usuária compartilhou uma série de suas conquistas ao longo do ano de 2024 e esperava o mesmo dos demais usuários. Mas o humor tomou conta dos internautas, que deram respostas engraçadas a essa pergunta.

Desde agradecer que seus pais ainda não os expulsaram até perguntar por que uma postagem do tipo “LinkedIn” estava no Reddit, os usuários de mídia social nunca pararam de divertir os leitores.

Estas são algumas das respostas mais épicas à postagem:

“Meus pais ainda concordam em me receber na casa deles”, brincou um usuário, enquanto outro acrescentou: “ghar vale ghr me rkh rhe hn y 2 vezes k khana milta h (meus pais me mantiveram em casa e me alimentaram duas vezes)” .