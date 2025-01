Olga Galaktionova tornou-se a 19ª diretora do museu, substituindo Elizaveta Likhacheva, que ocupou o cargo por um ano e dez meses.

Olga Galaktionova é conhecida como uma gestora e produtora eficaz. A sua formação inclui estudos na Academia de Pintura, Escultura e Arquitetura Ilya Glazunov, no departamento de direção do GITIS (oficina de Mark Zakharov) e na New York Film Academy, onde estudou ‘produção de longas-metragens e séries de televisão’.

A carreira de Galaktionova na televisão foi muito bem sucedida. Em diversos momentos, conforme relata a TASS, trabalhou nos canais de TV “TV-6” (programa “Theater Monday”), NTV (direção de marketing) e no Channel Three (apresentador da seção “Personal Time” e do “In Fashion “programa). Ela foi diretora geral das empresas Kinosoyuz e Galaktika. Em 2021 foi nomeada diretora geral da associação de museus e exposições ROSIZO.

Durante sua liderança, ROSIZO concluiu vários projetos importantes em locais em Moscou e São Petersburgo. Entre eles está a exposição “DK URSS” no “Manege” de Moscou, onde foram apresentados trechos interessantes de um livro infantil, projetos arquitetônicos de centros culturais soviéticos e projetos enviados de todo o país para o concurso de arquitetura do Mausoléu de Lenin. Acima desta seção estava pendurada a enorme orelha de Ilitch, que já foi uma enorme escultura do líder. A seção dedicada à música era muito boa. O projeto foi vencedor do primeiro Prêmio Nacional na área de museus, em homenagem a Dmitry Likhachev.

Os projetos de ROSIZO “Viktor Tsoi. O Caminho do Herói” no Manege de Moscou, bem como “Primeira Posição. Ballet Russo” no Manege de São Petersburgo também foram sucessos. A recente exposição do Museu Russo em Zaryadye “Pavel Filonov. Artista dos Primeiros do Mundo”, bem como a exposição “Kukryniksy” no Moscow Manege, também foram realizadas com a participação de ROSIZO.

Galaktionova é membro do comitê do Conselho Público de Rossotrudnichestvo sobre questões de popularização da cultura russa, valores espirituais e morais e educação patriótica. Ela é membro do conselho de especialistas do Prêmio de Arte de Moscou e do júri do concurso de mídia ‘Cultura da Palavra’.

A primeira grande exposição de Pushkinsky, que será inaugurada no início de março sob o comando do novo diretor, contará sobre a restauração, por restauradores domésticos, de obras-primas encontradas no bunker de Friedrichshain após a explosão de maio de 1945. O projeto “Retorno ao Futuro. À história das obras-primas perdidas e preservadas na Segunda Guerra Mundial” é dedicado ao 80º aniversário da vitória sobre o nazi-fascismo.

Não há informações oficiais sobre os motivos da renúncia de Elizaveta Likhacheva, que liderava Pushkinsky desde março de 2023. Dois anos incompletos é um período muito curto para qualquer museu falar em mudanças: o novo diretor trabalha de acordo com o plano do seu antecessor há pelo menos um ano. A julgar pelo que Likhacheva disse aos jornalistas no final de dezembro sobre o que tinha sido feito durante o ano e os planos para 2025, as mudanças foram inesperadas para o antigo diretor e funcionários do museu.

É impossível não notar que as condições em que Likhacheva assumiu o cargo de diretor foram muito difíceis. Por um lado, a construção inacabada e o desenvolvimento de planos para futuras exposições. Por outro lado, faltam projetos internacionais, que dão nome ao Museu Pushkin. Pushkin sempre pareceu a janela de Moscou para a Europa. Mesmo assim, Elizaveta Likhacheva conseguiu fazer muito no ano e dez meses de sua direção. Além da mudança do logótipo e da identidade corporativa, a reexposição foi concluída: implica um regresso ao conceito anterior de exposição de antigos mestres nas salas do museu. Aliás, durante as festas de fim de ano havia muitos espectadores nos corredores dos antigos mestres do primeiro andar. Nada menos do que na exposição ‘Frans Snijders e a natureza morta flamenga do século XVII’. Entre as exposições interessantes estão ‘O Desconhecido Shchukin’, ‘Namoradas’ e ‘Os Três Tempos de Roma’ (uma das curadoras desta última foi Elizaveta Likhacheva).

Elizaveta Likhacheva deixou o cargo de diretora e agradeceu à Ministra da Cultura da Federação Russa, Olga Lyubimova, pela oportunidade, aos funcionários do museu que acreditaram nela e ao público, para quem, como ela, “o museu é o melhor lugar está na terra. Terra.”

Olga Galaktionova comentou sobre sua nomeação:

– Para mim, tal nomeação é, antes de tudo, uma grande responsabilidade, sem falar que o fato em si é extremamente emocionante. Vejo a tarefa mais importante neste momento: cumprir em tudo a reputação e o espírito de um museu com uma grande história e tradições como o Museu Pushkin. SE. Pushkin. As pessoas já me perguntam muito sobre meus planos. Ainda não estou pronto para conversar – primeiro é preciso se acostumar, mergulhar, entender e só depois fazer planos.

Preparado por Susanna Alperina