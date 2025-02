No primeiro dia acadêmico, após as férias de inverno nas universidades, que praticamente coincidiram com o dia da ciência russa, em Moscou, na Universidade Nacional de Pesquisa de Mephi, foi aberta a apresentação fotográfica “retrato da inteligência”.

O autor, o famoso fotógrafo Sergey Novikov, leva mais de quarenta anos em um filme fotográfico preto -e nada mais! – As pessoas mais inteligentes da ciência russa.

Foto: Ivan Golovkov, Anastasia Zenina

No verão passado, quando o 300º aniversário da Academia Russa de Ciências foi amplamente celebrado, um retrato que Vernissage foi organizado na cidade no Neva, onde nasceu a Academia de Ciências e abrigou os dois primeiros séculos. A apresentação fotográfica “Retrato of Intelligence” foi criada como um presente para o aniversário da academia e como um espelho da mesma série de livros da Louis Publishing House. E o comportamento da vernissa foi apoiado pelo ramo regional de São Petersburgo do Partido Unido na Rússia.

No outono, uma reunião de 76 retratos de arte para Moscou migrou e foi apresentada no início de dezembro no centro de mídia do Rossiyskaya Gazeta – ao mesmo tempo

E agora, com o início de um novo semestre de estudantes, os locais de registro temporário para uma galeria de fotos exclusiva da Biblioteca do Niyau Mefi. Na abertura da exposição, o reitor da universidade, Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas Vladimir Shevchenko, os alunos, professores e convidados falaram.

Foto: Ivan Golovkov, Anastasia Zenina

– A invenção dos smartphones levou ao fato de repararmos quase todos os momentos de nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, a arte da fotografia não foi a lugar nenhum como uma carta de junção, que demonstra claramente uma declaração fotográfica que abre em nossa universidade …

De acordo com Shevchenko, esta é a história “sobre a interação sutil de duas energias – o fotógrafo e seu herói”. Com a foto, você pode tocar o segredo desta comunicação.

O reitor não pôde ajudar, mas observe que a exposição foi aberta por retratos de pessoas que estão de alguma forma relacionadas a Mefi: Academici Nikolai Basov, Arkady Midal, Yakov Zeldovich, Evgeny Avororin.

Foto: Ivan Golovkov, Anastasia Zenina

– Essas pessoas deram origem a áreas inteiras de idéias científicas que foram antecipadamente, então suas idéias continuam suas vidas hoje. E alguns projetos que foram concebidos apenas precisam ser implementados – como por Nikolai Basov, Síntese Lasertermonuclear …

Vladimir Shevchenko acrescentou que hoje, como no tempo dos arquimedes, apesar das instalações de megasina e sistemas de software e hardware para processar big data, as pessoas fazem ciência à sua vontade, energia, talento. Retratos de apenas esses cientistas são apresentados na exposição.

Foto: Ivan Golovkov, Anastasia Zenina

O matemático, Doutor em Ciências Técnicas e um dos heróis da entrada da foto, Viktor Kuzmin disse que conheceu o fotógrafo Novikov por mais de 30 anos em uma conferência científica em Tallinn.

– Desde então, nos comunicamos toda vez que Sergey Grigoryvich está em Moscou. Na minha opinião, Academicus Denisyuk deu as características mais animadas e concisas de seu trabalho, que, em resposta a um pedido para fotografá -lo, perguntou à foto de Novikov. E depois de olhar, ele disse: “As pessoas precisam ter medo de você, você as invade como latas de latas”. Mas para fotografar a si mesmo, permitido …

Alexander Prokhorov, neto de um excelente físico, o vencedor do Nobel de Price Alexander Mikhailovich Prokhorov, agradeceu aos organizadores pelo convite para a exposição e recomendou os alunos, considerando cuidadosamente considerando os retratos, a pensar sobre o que cada um desses cientistas fez e por que ele nesta série . E ao mesmo tempo – perguntar aos membros mais velhos do que eles fizeram, que contribuição para o desenvolvimento do país.

Foto: Ivan Golovkov, Anastasia Zenina

– Quase todos os heróis de fotos nesta exposição atingiram suas alturas, não apenas porque eram talentosas, mas principalmente por causa do trabalho duro. Uma pequena história sobre isso. Na infância, minha amada amiga Dima Basov, filho de Nikolai Gennadiefich Basov (infelizmente vi o acadêmico da Verf). Dima estudou Mephi e, de acordo com a descrição do reitor e de sua mãe, foi uma coragem pelo terceiro ano. E no terceiro ano, algo aconteceu com ele – de um jeito bom. Ele começou a ir intensamente na física e apenas alcançou um sucesso incrível. E agora, quando lhe perguntam se ele tem um hobby, ele responde: “Meu hobby é o meu trabalho”. Eu acho que isso é muito legal. Lembraremos que a ciência é ótima. E essa ciência é uma vantagem para tudo perseverança “, concluiu Alexander Prokhorov.

O Departamento de Professor nº 32 da física nuclear teórica Mikhail Urin (Instituto de Tecnologias de Laser e Plasma de Niyau Mefu) iniciou seu discurso com um arco para o professor – Arkady Migdal – e percebeu que a exposição era impressionante.

Foto: Ivan Golovkov, Anastasia Zenina

– Academicus Migdal tinha cerca de cinquenta estudantes, e eu também tenho a honra de estar entre eles. Ele próprio era um estudante de Landau, que comentou uma vez em uma entrevista com Komolskaya Pravda: “Eu tenho dois alunos talentosos – Pomeranchuk e Migdal. Mas o último é preguiçoso”. Nada mal, sim?

Mikhail Genrikhovich fez uma pequena pausa e olhou para os rostos dos alunos que eles vieram à abertura da exposição – os meninos e as meninas sorriram conscientemente. Então ele continuou.

– Migdal era um homem de interesses versáteis e grande força: ele era um atleta e um escultor, adorava nadar debaixo d’água e jóias. E ele sempre envolveu seus alunos nessas aulas. Aos 75 anos, Academicus Midal me convidou para visitá -lo no campo de escalada “Uzunko” nas montanhas do Cáucaso Ocidental …

O chefe do Centro Científico e Educacional Netid, Professor, Doutor em Ciências Físicas e Matemáticas Anatoly Petrukhin apoiou seus colegas no fato de que muitos retratos feitos por Sergei Novikov ficaram “completamente surpresos”.

Foto: Ivan Golovkov, Anastasia Zenina

– Ele conhecia muitos físicos excelentes pessoalmente, conheceu outros. Mas de tais cantos dos quais o fotógrafo os gravou, eu quase não vi ninguém! Cada foto abre algo novo aqui “, compartilhou o vressor petrukhin. – Não há retrato com um gesto repetido, expressão facial ou pose. Para cada pessoa, o fotógrafo encontrou algo que é apenas característico dele. A exposição é muito valiosa. E quero agradecer aos organizadores pelo fato de que nossos alunos podem ver os rostos vivos de nossos grandes cientistas …

Foto: Ivan Golovkov, Anastasia Zenina

Os organizadores da exposição compartilharam planos de se organizar nos dias restantes de fevereiro ou em março, um diálogo criativo com o autor – o fotógrafo Sergey Novikov, que vive em Jekaterinburg. E ele já foi convidado a vir para Moscou. O reitor de Niyau Mifu Vladimir Shevchenko apoiou e complementou essa iniciativa – encomendou a classe Master Novikov para estudantes e estudantes graduados que lidam com o estúdio de fotografia da universidade recomendado.