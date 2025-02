Quando a política voltou com Donald Trump

Corrado Ocone 06 de fevereiro de 2025

Qual é a presidência de Donald Trump Do ponto de vista histórico? Provavelmente é muito cedo para dizer isso, também para a imprevisibilidade do homem. No entanto, o que pode ser dito com uma certa segurança é que, com Trump, a ideologia globalista finalmente morreu, já comprovada pelos eventos dos últimos anos. Não é muito insistir em seu “nacionalismo” ou na política protecionista assumida, começando com a das tarefas para a importação que é ameaçada ou feita. É uma questão de trazer tudo isso de volta ao que Trump representa: o retorno da política. Por um período, aquele em que ele dominou a ideologia globalista, pensamos que a política não podia ser solicitada e esquecer que é inerente aos seres humanos. A política é essencialmente conflito, ou se você preferir comparação entre idéias, visões mundiais, interesses. A política é naturalmente dividida. A espolitização, ou a tentativa de neutralizar conflitos, alcançaram a queda do comunismo nas décadas seguintes. Naquela época, foi feita uma convergência entre todas as forças de esqui que tradicionalmente pensavam que poderiam eliminar a política do horizonte humano: da economia, que anunciou uma era de ouro e prosperidade como ética, reduzida a forma politicamente correta de inclusão e diversidade, até a lei, que tendia a ter autonomamente e subtrair todas as salas de decisão em nome das leis abstratas e supranacionais.

O “fim da história” também foi consideravelmente o fim da política, o que poderia reduzir uma mera administração dos existentes. Um ideal de harmonia pouco a pouco foi substituído pela política clássica. Agora está claro que a harmonia não apenas contrasta com a essência mais profunda da humanidade, mas é consideravelmente ilegal porque gera homologação e conformismo. Se eu não tenho mais armas políticas para contrastar com o que é imposto a mim e tento fazê -lo com a palavra simples que sou facilmente colocada no grupo de Abietti, delegitimizou moralmente. Dado as coisas desse ponto de vista, Trump, portanto, desempenha uma função liberal, mesmo quando está agitando a arma de serviço, mesmo que apenas porque quebra o “pensamento único” da economia. O paradoxo, ou talvez o contraste, é que ele faz isso em nome de uma idéia não liberal de comércio e trocas. Ele incendia a ideologia liberal na reversão e o lembra de seu pretexto, que, no entanto, são as relações de poder concreto que ela colocou no lugar. Veremos como isso terminará, mas, enquanto isso, a primazia da política contra a economia parece ser restaurada. Mas como, será dito, o papel que está incluído no novo governo pelos grandes nomes da economia, isto é, pelos bilionários do Vale do SilícioIsso não significa exatamente o oposto?

O risco de não ser o risco de ser Elon Musk, isto é, não um político, mas um empresário e um empresário, o Dominus de todo o governo? Eu deixaria essas objeções bastante triviais, com suas regurgitações anticapitalistas. Enquanto isso, Trump fez recentemente as relações reais entre ele e o proprietário de X: “Elon tem várias idéias realmente boas – ele disse – mas ele pode e não fará nada sem a nossa permissão”. Por outro lado, em contraste com Musk, muitas vezes os outros líderes da grande tecnologia, geralmente no passado, em contraste com Musk, entendemos o que talvez seja toda a estratégia política do novo inquilino da Casa Branca. Lembre -se de que o domínio da América será tocado principalmente nos Terrels da tecnologia mais avançada, ele acredita que os protagonistas do setor devem ser um sistema e, especialmente, trabalhar para os interesses nacionais identificados pela política. Trump responde àquela questão da democracia que permaneceu fortemente no Ocidente do eixo do globalismo.