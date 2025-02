Quando as pessoas da moda estão entediadas de jeans, é a tendência chique e confortável em que se voltam para

Já faz um tempo desde que encontrei uma tendência das calças que realmente parecem frescas. Embora novas cores, impressões e tecidos apareçam regularmente, a maioria dos estilos ainda se baseia nas mesmas silhuetas básicas que carregamos há décadas. Recentemente, no entanto, comecei a ouvir sussurros de uma tendência de calças emergentes que realmente parece ter algo novo para oferecer.

Digite: Calças das pernas do cano. Com sua forma impressionante e sua silhueta escultural, essas calças eclodiram no palco nesta temporada, vencendo rapidamente um lugar nos armários dos mais exigentes dans da moda.

Ao contrário dos estilos tradicionais com pernas retas ou pernas largas, as calças das pernas do cano oferecem um design inclinado distinto – em direção aos joelhos antes de encolher os tornozelos – criando uma aparência volumosa, mas estruturada, que é inegavelmente moderna.

Com base no momento da tendência dos jeans de ferro, as calças das pernas do cano oferecem uma alternativa mais refinada e polida que se esconde em roupas de trabalho e armários de licença. E a melhor parte? Eles já estão amplamente disponíveis em marcas de designer e rua. Enquanto os estilos clássicos de cinza preto e carvão parecem dominar novas seções, também vi mais capturas ousadas, como um par de rua elétrico azul favorito.

Enquanto a maioria dos estilos atinge o tornozelo e vai perfeitamente com tênis ou balés baixos, alguns estilos se estendem muito além, estilizando lindamente com saltos altos ou botas elegantes. Uma alternativa bem -vinda às pernas retas simples que todos usamos por décadas, leia o resto para descobrir e comprar a tendência das calças de canhão abaixo.

Compre calças de perna de canhão:

E outras histórias Pernas do barril Estes também vêm com uma sombra cáqui doce.

Cos Calças de cano de algodão desconstruídas Estes também vêm em estilos marrons e pretos escuros.

Marks & Spencer Calças da perna do barril São curtos, regulares e longos, bem como os tamanhos 6-24.

Uniqlo Calça de perna cânone da camisa As calças da perna do cano uniqlo são os favoritos de uma pessoa da moda.

Asos Calças de perna de barril personalizadas O acabamento dramático e escultural significa que eles parecem muito maiores do que são.

Grade Calça de perna de cano de algodão Vista -os com mulas confortáveis ​​ou de estilo com um elegante balé.

O sótão Calça de lã da perna de barril Essas calças de longo prazo são particularmente bem -sucedidas com uma bota de salto ou uma sandália.

Ilha do rio Pernas pretas de barril fino Estes também vêm em azul e creme.

Pelourinho Calças de cano com uma tração descontraída de Izzie por Pilcro O cinto elástico garante um acabamento confortável.