Quando Donald Trump venceu as expropriações na África do Sul no lado de

Mirko Molteni 05 de fevereiro de 2025

É uma alta tensão entre os Estados Unidos e a África do Sul após a ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, reduzir empréstimos americanos ao país se o governo de Joanesburgo não receberia das leis do novo país que as terras levariam aos proprietários brancos , em uma espécie de graxas 30 anos após o final do apartheid. Trump escreveu sobre sua verdade na rede social: «A África do Sul trata certas categorias de pessoas muito mal. Reduzirei todo o financiamento futuro até que uma investigação completa tenha sido concluída sobre a situação. A liderança sul -africana está sendo investigada. Eles saem e os levam ». A referência à nova lei que será assinada em 23 de janeiro pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, que torna possível a expropriação das propriedades da terra.

O eufemismo que oculta o projeto para redistribuir poderosamente a propriedade da Terra, geralmente pertencente aos brancos, que são 7,3% dos 64 milhões de habitantes, para a maioria negra. O maior defensor da lei, o Congresso Nacional Africano de Ramaphosa e o falecido Nelson Mandela, falou sobre “a distribuição justa do país a milhões de sul -africanos que foram excluídos até agora”. É o espectro de uma apreensão de fazendas e fazendas contra os brancos sul -africanos, de origem holandesa (boeri) e inglês, como já aconteceu no Zimbábue do ditador Robert Mugabe. Se, muitos anos após o final da segregação racial, a lógica da nova África do Sul ainda a da retribuição contra os brancos, que pelo menos é a locomotiva econômica do país, é de se perguntar por que os brancos são fiéis devem permanecer em um estado e leis que eles colocam nas vistas.

Certamente não é um pressado de coexistência pacífica.





Atualmente, a propriedade da terra dos Bianchi atrai 72% do total, mas fica claro que, além da família livre, importa muito que a propriedade e a direção dos bens agrícolas também exigem um certo nível de educação. Mais de um século atrás, em 1913, os proprietários dos brancos eram 93% da Terra, enquanto no final do apartheid em 1994 a porcentagem já havia caído para 86%. Uma redistribuição sensata só pode ser gradual e não é confiada para levá -la ao mercado.

Trump agora poderia perder os US $ 440 milhões por ano nos financiamentos dos EUA na África do Sul, que também servem campanhas contra a Aids. Elon Musk, seu bilionário, seu consultor, ele próprio da descendência sul -africana, que escreve para Ramaphosa: “Por que você tem leis abertamente racistas no site?” Parece um racismo furtivo “de vingança” dos negros contra os brancos, em um país que também está em outros arquivos no vínculo com a América, desde o apoio aos palestinos em críticas abertas a Israel a pertencer ao grupo fundamental do núcleo van de brics , juntamente com a Rússia, China, Índia e Brasil, em contraste com o Ocidente.

De Pretória, Ramaphosa respondeu da seguinte forma: “A África do Sul é uma democracia constitucional que está profundamente enraizada no estado da direita, justiça e igualdade. O governo sul -africano não apreendeu o território. A legislação de expropriação não é um instrumento de confisco, mas um Procedimento legal previsto na Constituição que garante o acesso à Terra de uma maneira justa e honesta “. Mais corrosivo, o Ministro da África do Sul de Recursos Minerais, Gwede Mantashe, respondeu que “se Trump cortar os meios, não daremos mais nossos minerais aos EUA”, que é platina, ouro, ferro, manganês, em suma, o maior Parte dessa caixa de meios que é o país africano.