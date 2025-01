Quando é que o seguro de saúde na Alemanha “engolirá” o seu salário: mais 20%, já não é fantástico

Recentemente, os segurados alemães enfrentaram um aumento significativo nas contribuições adicionais (Zusatzbeitrag) no sistema de saúde obrigatório. No entanto, segundo Jens Baas, diretor da Techniker Krankenkasse (TK), a maior seguradora de saúde do país, isto pode ser apenas o começo. Manifestou séria preocupação pelo facto de, a menos que os decisores políticos tomem medidas decisivas, a taxa total (contribuição total + adicional) poderá atingir 20% até ao final desta década.

Atualmente, a taxa de prêmio do seguro saúde é de 14,6%, acrescida de uma contribuição adicional definida de forma independente pelas caixas de seguro saúde. Atualmente, esse número é em média de 2,91%. A média de todas as seguradoras de saúde gira em torno de 17,5%. Se o cenário Baath se concretizar, um aumento nas contribuições adicionais de 0,55 pontos percentuais por ano elevaria a taxa total para cerca de 20% por volta de 2029-2030.

Ao mesmo tempo, muitos segurados já têm a impressão de que a qualidade dos cuidados não corresponde ao aumento dos custos. Um dos fatores envolvidos: a falta de prazos à disposição dos médicos.

Como são distribuídas as contribuições? Empregadores e empregados pagam igualmente a taxa básica e a taxa adicional. Assim, com o aumento das contribuições, os custos da empresa aumentarão automaticamente, o que poderá levar a um aumento dos custos laborais e dos preços dos bens e serviços.

Quanto será reduzido o seu salário “líquido”?

De acordo com o FOCUS online, se a taxa global realmente aumentar dos 17,6% atuais para 20%, a diferença para os segurados poderá ser bastante significativa:

Bruto (€) Em 17,6% A 20% Adicionar. consumo por mês Adicionar. consumo por ano 2.000,00 176,00 200,00 24h00 288,00 2.050,00 180,40 205,00 24h60 295,20 2.100,00 184,80 210,00 25h20 302,40 2.200,00 193,60 220,00 26h40 316,80 2.300,00 202,40 230,00 27,60 331,20

A tabela mostra que mesmo com um salário bruto de 2.000 euros mensais, a diferença potencial chega a 288 euros anuais. Para rendimentos mais elevados, as perdas podem aumentar.

O que mais ficará mais caro até 2030?

Contribuições de aposentadoria

Os especialistas esperam que esta taxa aumente de 18,6% (atualmente) para 20% em 2028.

E espera-se um maior crescimento até 2035, dadas as mudanças demográficas e a escassez de trabalhadores jovens.

Desemprego e cuidados de longa duração

O seguro de desemprego (Arbeitslosenversicherung) poderá aumentar se o desenvolvimento económico abrandar.

Segundo muitos analistas, a contribuição para os cuidados de longa duração (Pflegeversicherung) já precisa de ser aumentada para cobrir os custos crescentes dos cuidados aos idosos.

Carsten Brzeski, economista-chefe do banco ING na Alemanha, alerta numa conversa com o jornal Bild: “O aumento das contribuições para a segurança social conduz frequentemente a uma cadeia de choques de preços em muitas áreas. »

Que impacto isso terá nos consumidores e na economia?

Renda disponível reduzida

Mais deduções significam menos salários “líquidos” nas mãos dos trabalhadores.

Os reformados cujas pensões também incluem contribuições para cuidados de saúde e cuidados de longa duração poderão enfrentar um declínio notável no seu poder de compra real.

Aumento dos preços de bens e serviços

Um aumento dos custos para os empregadores (sob a forma de contribuições para a segurança social) pode resultar num aumento dos custos de produção e, portanto, num aumento do preço do produto final.

Jörg Dittrich, presidente do sindicato Handwerk, confirma isto numa entrevista à imprensa alemã: “Quando os impostos e taxas aumentam, isso afecta inevitavelmente os preços que as empresas são obrigadas a cobrar aos seus clientes. »

Aumento da pressão inflacionária

A pesquisa do Commerzbank mostra que cada aumento de +0,2% nas contribuições para a segurança social pode aumentar o índice de inflação global se este estiver inicialmente em torno de 2%.

Ou seja, com o núcleo de inflação de 2%, a inflação final pode chegar a 2,2% – sem levar em conta outros fatores.

Que medidas são esperadas do governo?

Baas e outros responsáveis ​​pelos seguros de saúde sublinham que tal “cenário de choque” só pode ser evitado através de reformas sistémicas:

Reduzir custos burocráticos no sistema de saúde. Realizar uma verdadeira reforma do setor hospitalar e ambulatorial, revendo os mecanismos de financiamento hospitalar. Reconsiderar o orçamento global para os serviços de saúde, incentivando a prevenção e não apenas o tratamento.

No entanto, alguns economistas acreditam que, dadas as actuais tendências demográficas, é impossível prescindir de um aumento das taxas. O fosso demográfico (cada vez menos jovens e pessoas saudáveis, cada vez mais reformados e pacientes inscritos em sistemas de seguro obrigatório) aumenta todos os anos.

Como preparar?

Compare seguradoras de saúde

A diferença nos prémios adicionais entre diferentes seguradoras pode ser superior a 1% (por exemplo, entre os fundos mais “caros” e os “mais baratos”).

Isto não resolverá o problema do crescimento global, mas poupará dinheiro no curto prazo.

Preste atenção às deduções fiscais

Parte das contribuições para a segurança social pode ser incluída nas declarações fiscais.

Os consultores recomendam o preenchimento cuidadoso dos campos “despesas especiais” (Sonderausgaben).

Avalie seguros “parciais” ou “complementares”

Em alguns casos, se você se qualificar para uma tarifa privada ou opção combinada (por exemplo, para serviços odontológicos), poderá ser mais barato.

Ao mesmo tempo, especialistas da Stiftung Warentest alertam que, no caso de um aumento acentuado dos custos no sistema obrigatório, as tarifas privadas muitas vezes tornam-se mais caras.

Assim, a perspectiva de um aumento do custo dos seguros de saúde até 205 constitui um verdadeiro desafio que desferirá um duro golpe nas carteiras dos trabalhadores e reformados, ao mesmo tempo que acelerará os processos inflacionistas. É pouco provável que seja possível resolver o problema apenas aumentando as receitas das caixas registadoras – os analistas falam da necessidade de uma reestruturação abrangente do sistema, onde os passos mais importantes serão a otimização dos custos e as reformas no setor da saúde.

