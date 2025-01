Quando estamos ocupados com AF, estes "Viva devagar" As rotinas de beleza nos ajudam a recuperar nosso frescor

Quando penso em criar minha própria versão de “vida lenta” em um futuro distante, imagino algo semelhante ao estilo de vida da atriz principal de um filme de Nancy Meyers. Até que eu pudesse me retirar para uma propriedade isolada à beira-mar e passar meus dias escrevendo poesia, cozinhando e penteando a praia; Estou empenhado em fazer tudo o que puder para melhorar minhas rotinas diárias de beleza e bem-estar com alguns produtos transformadores. Dessa forma, posso entrar na minha era de autocuidado bem a tempo para o ano novo.

Tenho uma boa ideia de quais produtos irei estocar, mas não pude deixar de me perguntar o que meus colegas editores de beleza usariam para realizar todos os seus sonhos de “vida lenta”. Continue rolando para ver nossas principais opções de bem-estar, cuidados com os cabelos, cuidados com a pele, cuidados com o corpo e muito mais que trazem um toque de conforto às nossas vidas ocupadas. Mas esteja avisado: as gravações abaixo são tão aconchegantes que você pode ficar tentado a usar seu cardigã enorme e uma xícara de chá fumegante no meio da leitura.

Maya Thomas, editora associada de beleza

Caudalie Névoa hidratante de água de uva Estou vivenciando meu primeiro inverno na Costa Leste e não consigo descrever o quanto minha pele mudou desde que as temperaturas caíram no final de novembro. Para ajudar a reter a umidade na barreira da pele, uso esta névoa hidratante (rica em minerais, potássio e polissacarídeos hidratantes) sem parar. A névoa facial é rica em antioxidantes e utiliza água 100% de uva para uma hidratação intensa, ao mesmo tempo que acalma e apoia a barreira cutânea.

Outra forma de me inspirar nos meus dias de “vida lenta” é incorporar cuidados corporais luxuosos à minha rotina. Reverence Duet da Aesop combina sabonete para as mãos que suaviza a pele e bálsamo para as mãos perfumado com aromas quentes e amadeirados. Adoro como o sabonete líquido para as mãos usa ácido lático e pedra-pomes finamente moída para proporcionar uma esfoliação suave, enquanto a loção para as mãos proporciona hidratação generosa à pele (concentro esta última ao redor das cutículas).

Ok, eu admito, não aproveitei tanto quanto deveria esse difusor de pedra. Agora que estou investindo mais em autocuidado, uso este produto básico do Vitruvi todas as noites para me ajudar a relaxar depois de meus dias vagando por Nova York. Equipado com bateria de 4 e 8 horas, o difusor de pedra enche o apartamento com fragrâncias totalmente naturais, sem ingredientes nocivos ou toxinas.

Gastar tempo suficiente para manter a saúde das minhas unhas nem sempre está no topo da minha lista, mas o Rehab Base Coat for Damaged Nails da Tenoverten torna mais fácil cuidar das minhas unhas entre as manicures profissionais. Este é um primer intensivo para cuidados com as unhas formulado para reter a umidade, aumentar a hidratação e melhorar a saúde geral das minhas unhas com uma mistura de extrato de cavalinha fortalecedor para promover força.

Funciona Spray para travesseiro para sono profundo Infelizmente, muitas vezes não posso me dar ao luxo de adormecer assim que minha cabeça encosta no travesseiro. Desde que incorporei o Deep Sleep Pillow Spray, adormeci em menos de dez minutos. O spray é infundido com óleos essenciais como lavanda, vetiver e camomila selvagem para me ajudar a adormecer e ficar dormindo. É basicamente uma poção mágica para um bom sono em um borrifador!

Kaitlyn McLintock, editora de beleza

Alô Spray de redefinição de magnésio “É certo que só utilizo este produto há alguns dias, mas sei que se tornará um must-have na minha rotina de ‘vida lenta’. Promove a recuperação e o relaxamento muscular graças ao magnésio concentrado. Também contém valeriana e arnica para amplificar os efeitos, aplico nos ombros e pescoço, ou onde estou tenso, para me ajudar a relaxar. – Kaitlyn McLintock, editora de beleza

Casa Margiela Réplica de vela perto da lareira “Sou alguém que acende uma vela quase todas as noites. Não há nada que crie um ambiente acolhedor e faça minha casa cheirar melhor do que uma vela de alta qualidade. Ultimamente, tenho acendido a vela Maison Margiela By the Fireplace Sim, é um investimento, mas dura para sempre (mais de 40 horas!) e me faz sentir como se estivesse sentado em frente a uma lareira crepitante (mesmo que infelizmente não tenha nenhuma chaminé).” -McLintock

Pele corporal atual Máscara de fototerapia LED-Série 2 “Acredito firmemente na terapia LED para problemas de pele, como linhas finas, rugas e descoloração. Já experimentei muitas máscaras LED, mas esta é a minha favorita. Ela contém 236 lâmpadas LED que emitem três comprimentos de luz. onda clinicamente reconhecida de luz para estimular o colágeno Além disso, seu design de silicone líquido *na verdade* se adapta ao meu rosto para uma cobertura uniforme e máxima eficácia. -McLintock

Saltério Gel de banho com água salgada e baunilha “Não consigo relaxar até terminar o dia. Na hora de relaxar, minha primeira coisa é tomar um banho e usar meu sabonete líquido preferido: água salgada Baunilha da Saltair Tem notas de baunilha, sândalo cremoso, e sal marinho, que proporciona ao meu banho uma experiência luxuosa de spa. Além disso, graças ao seu complexo multialgas, limpa a pele sem desidratá-la. É como uma pequena reinicialização toda vez que eu uso.” -McLintock

Sonhos descalços Meias aconchegantes “Eu moro no meio-oeste, onde fica incrivelmente frio e neva nesta época do ano. Entre os meses de novembro e março, você não vai me pegar sem essas meias macias e felpudas. Elas não são tão caras, mas são tão luxuoso e, o mais importante, mantém meus pés aquecidos.” -McLintock

Suco da Lua Magnesi-Om Blue Lemon Calm + L-Teanina “Este suplemento em pó contém três formas essenciais de magnésio, além de L-teanina para promover a calma e garantir um sono de melhor qualidade. Sempre que estou com déficit de sono ou muito estressado, misturo uma colher de chá em um copo de água e beba antes de dormir. O sabor do limão azul é incrível. -McLintock

NuFACE Aparelho de tonificação facial Mini+ Petite “Em 2025, estou realmente tentando me comprometer com uma rotina matinal consistente de cuidados com a pele. Adquiri o péssimo hábito de apressar (ou até mesmo pular, não julgue!) certas etapas matinais de cuidados com a pele que eu sei, vão me fazer sinta-se mais revigorado e preparado Usar meu dispositivo NuFACE leva literalmente apenas dois minutos e sei que verei resultados se usá-lo diariamente. – Emma Hughes, editora adjunta de mídia social

Gosma Escova seca final G.Tox “Devo parecer uma *terrível* editora de beleza social, mas ainda não estou no movimento da escovação a seco. É apenas uma daquelas etapas de bem-estar que ainda não fiz, mas sei como é incrível para esfoliando a pele seca e estimulando a circulação Antes de cada banho, demoro 2 a 3 minutos para secar a escova da cabeça aos pés, sem desculpas. -Hugues

Briogéo Óleo de pré-lavagem para couro cabeludo e cabelo com alecrim Scalp Revival ‘Depois de anos de clareamento e modelagem térmica, meu cabelo muito poroso definitivamente precisa de um pouco de TLC. De agora em diante, aplicarei este óleo de alecrim pré-lavagem junto com uma máscara capilar nutritiva em meus fios pelo menos uma vez por semana, mas idealmente por 2 a 3 horas nos dias de lavagem. -Hugues

Emma Walsh, editora de beleza, conteúdo de marca

“O movimento é um aspecto essencial do meu autocuidado e da minha rotina de vida lenta. Quer esteja fazendo um fluxo suave de ioga ou um circuito picante de Pilates, meu tempo no tatame é um tempo ininterrupto para me concentrar em mim mesmo. O tapete Alo é o melhor Eu tentei e vale cada centavo. É elegante, aderente e tem a quantidade certa de almofada. – Emma Walsh, editora de beleza, conteúdo de marca

Descanso Religião Soro e hidratante retinal 60 dias + fronha de seda ‘Você não pode viver mais devagar do que este trio, composto por uma fronha de seda, hidratante e um soro retinal igualmente sedoso.’ —Walsh

“A esfoliação é um dos meus atos favoritos de autocuidado, e o único produto que tenho procurado nos últimos meses é esta barra de polimento. A fundadora Rebecca Zhou a descreve como uma borracha mágica, e não é? não minta! Ele esfolia minha pele e não deixa meu banho escorregadio ou bagunçado como os esfoliantes de açúcar. Não consigo me imaginar usando outro método de esfoliação. —Walsh

Doce Você faz uma vela excelente “Para mim, todas as noites de autocuidado começam com o acendimento desta vela. Adoro a afirmação positiva e o aroma calmante da lavanda e do sândalo.” —Walsh

“Nem sempre tenho tempo para fazer café ou matcha no café da manhã, então apenas adiciono! Vivo para esses pós Everyday Dose. Eles não apenas me dão o sabor delicioso e a energia do café ou matcha, mas também contêm colágeno que aumenta o brilho e cogumelos adaptogênicos E quando adiciono uma colher ao meu smoothie matinal, dá aquela textura batida decadente de morrer. —Walsh