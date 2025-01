Quando Kate Middleton foi chamada de “namorada inativa” do príncipe William: “Mais famosa por seus vestidos do que qualquer coisa que ele fez”

Meghan Markle discutiu o apelido de Kate Middleton durante sua infame entrevista com Oprah Winfrey em 2021. Enquanto conversava sobre o suposto racismo que enfrentou na imprensa britânica, a duquesa de Sussex revelou o apelido “rude” que Kate tinha antes de seu casamento com o príncipe William.

“Kate foi chamada Waity Katie, esperando se casar com William. Embora eu imagine que foi realmente difícil, e eu faço isso, não consigo imaginar como ela se sentia, isso não é o mesmo”, Meghan disse à Oprah enquanto seu marido, príncipe Harry , Ele deitou com ela.

“E, se um membro dessa família dirá confortavelmente:” Todos tivemos que lidar com as coisas rudes “, rude e racista não são as mesmas”, acrescentou.