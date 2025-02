O ex -congressista democrata Tulsi Gabbard, 43 anos, foi designado como o novo diretor de inteligência nacional (DNI) sob o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ao anunciar sua indicação, Trump se referiu a Gabbard como um “orgulhoso republicano” com um “espírito intrépido”. Embora seja frequentemente confundido com a herança indiana, não possui um vínculo ancestral direto com a Índia.

Como militares veteranos, Gabbard tem sido um crítico vocal das implantações no exterior do Exército dos EUA. .

Seu primeiro nome, Tulsi, é derivado de uma planta sagrada no hinduísmo. Ela segue um estilo de vida vegetariana e abertamente aberta crenças hindus. Sua mãe, que nasceu nos Estados Unidos, tornou -se hinduísmo e criou seus filhos em fé.

Em 2021, Gabbard apresentou uma resolução no Congresso dos Estados Unidos que aborda a violência contra os hindus em Bangladesh, citando repetidos ataques contra a comunidade. Ele também solicitou ação contra o Exército Paquistanês por seu papel nas atrocidades de 1971, quando o Paquistão Oriental conquistou a independência e se tornou Bangladesh.

Durante o conflito de 1971, o Exército Paquistanês realizou ataques dirigidos contra os hindus bengalis, forçando muitos a fugir de suas casas. A resolução de Gabbard declarou que a violência conquistou a vida de cerca de 2-3 milhões de pessoas.

Em 2017, ela foi escolhida co -presidente da Caucus da Índia da Câmara dos Deputados. Nesse papel, ele destacou a participação do Paquistão no apoio ao terrorismo na região de Cashmiro e no Afeganistão da Índia.