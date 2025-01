Quando o telefone toca, episódio 11: verifique a data e hora de lançamento de Yoo Yeon-seok Starrer no Netflix

Quando o telefone toca Episódio 11: O drama coreano ‘When The Phone Rings’, estrelado por Yoo Yeon-seok e Chae Soo-bin, conquistou a Netflix desde sua estreia em dezembro. Dez episódios da série já cativaram milhões, e os fãs aguardam ansiosamente o episódio 11, que é o penúltimo episódio de ‘When The Phone Rings’.

Quando o telefone toca Episódio 11: Data e hora O episódio 11 do popular drama K When The Phone Rings está sendo transmitido pela Netflix. Foi lançado na plataforma OTT às 20h IST na sexta-feira, 3 de janeiro.

A emocionante série de 12 episódios manteve os fãs envolvidos com seu padrão de lançamento consistente, apresentando novos episódios todas as sextas e sábados. A programação constante manteve os espectadores interessados ​​nas reviravoltas do drama, deixando-os ansiosos pelo que acontecerá a seguir na história.

Quando o telefone toca: resumo No episódio 10 de When The Phone Rings, Baek sa Eon procura sua esposa Hong Hee Joo quando ela é sequestrada no funeral de seu avô. Hee Joo, em uma postura determinada, dirigiu seu carro em direção a uma vala com o sequestrador dentro, enquanto assegurava a Baek Sa Eon que o protegeria. O sequestrador e o corpo de Hong Hee Joo ainda estão desaparecidos.

Quando o telefone toca trama Adaptado do aclamado web novel de Geon Eomul Nyeo O número que você discou‘When The Phone Rings’ explora a jornada emocionalmente profunda de Baek Sa Eon e Hong Hui Ju. Reunidos por um casamento de conveniência, o vínculo do casal começa a desmoronar após anos de distância emocional.

Por mais de três anos, Baek Sa Eon e Hong Hui Ju viveram sob o mesmo teto, mas se sentem emocionalmente separados um do outro. Raramente interagem, evitam compartilhar refeições e quase não se comunicam. Apesar disso, eles mantêm a fachada de um casamento perfeito, escondendo as fraturas subjacentes.

A história toma um rumo dramático quando um incidente inesperado força o casal distante a confrontar suas emoções há muito reprimidas.

