A intervenção dos principais empresários da política não é um fenômeno novo, mas o apoio dos movimentos ultra-justos de um dos empreendedores mais influentes do mundo, Ilon Mask, causou uma reação violenta na Alemanha e além. O chanceler da Alemanha Olaf Scholz condenou fortemente a posição do bilionário, qualificando seu apoio “alternativas para a Alemanha” (AFD) nojento e prejudicial à democracia da União Europeia, relata Ellinger Zeitung.

Durante a campanha eleitoral na Alemanha, Musk falou várias vezes publicamente para apoiar a AFD. Um dos momentos mais ressonantes foi sua conversa com a líder do partido Alice Vaidel na plataforma X, bem como o desempenho em vídeo durante o evento eleitoral da AFD. Em seu discurso, Musk criticou uma política de memória alemã, dizendo que o país estava “preocupado demais com a culpa do passado”. Essas palavras soaram na véspera da década de 1980 do lançamento do campo de concentração de Auschwitz, o que causou indignação entre políticos alemães e internacionais.

A reação líquida da escola

O Olaf Sholts não deixou a máscara de declarações tão não respondidas. Segundo ele, a Alemanha agradece nos Estados Unidos pela libertação e pela oportunidade de se tornar um estado democrata novamente. Nesse contexto, o apoio ao suporte à ultra-direita causa uma profunda indignação para o chanceler. “Milhões de judeus e outras vítimas do nazismo foram destruídos, e ignorar esse fato é inaceitável”, disse Sholts. O chanceler alemão participou de eventos comemorativos em Auschwitz dedicados a seis milhões de judeus mortos durante o Holocausto.

No centro de escândalos

Não é a primeira vez que Musk está no epicentro de um escândalo associado à política. Após a inauguração de Donald Trump, ele chamou a atenção devido a um gesto que parecia uma saudação nazista. Apesar das declarações de seus apoiadores sobre o mal -entendido, esse incidente lhe causou uma nova onda de críticas.

Além disso, Musk usou repetidamente sua plataforma X para a promoção de idéias próximas a bons movimentos. Em dezembro de 2024, ele disse: “Somente a AFD pode salvar a Alemanha”, o que causou uma explosão de condenações na Alemanha e além. Os críticos indicam que a intervenção de um bilionário estrangeiro em uma política nacional cria um precedente perigoso.

A reação da comunidade internacional

O apoio do mágico AFD também despertou preocupações internacionais. Nos Estados Unidos, as organizações judaicas expressaram sua preocupação de que os comentários da máscara possam fortalecer as forças de ultra-direito, e isso a priori pode comprometer a segurança dos judeus em todo o mundo, observe o theguardian.com.

O debate sobre a influência da máscara de Ilon na política alemã levanta uma questão importante sobre o papel dos principais magnatas tecnológicos nos processos democráticos. Muitos especialistas e figuras públicas exigem regulamentação mais rigorosa e consideração crítica das autoridades, que as pessoas podem receber através de redes sociais.

No contexto desses eventos, a AFD continua sendo um dos elementos mais contraditórios do cenário político da Alemanha. A máscara deste partido apenas fortalece as discussões públicas sobre seu lugar e o futuro na política alemã.

Isso é destacado pela Alemanha

Oreo dourado? O novo sabor dos fãs de pós -malone empolgados na Alemanha

As autoridades sabiam, mas inativas: como a Alemanha perdeu a Taleba A .. 110 contatos com a polícia – e ele ficou livre

Hydrogen Dead Gone: Alemanha é forçada a retornar à energia atômica

15 euros por hora, fogos de artifício e reformas: A Alemanha é contestada no programa verde. “Prosperidade” e álcool da empresa – Pontos -chave do programa de pré -eleição

Leite ao preço do ouro – Na Alemanha, os preços dos produtos básicos aumentam. Fazendas orgânicas, flutuações de mercado e o que os políticos farão sobre esse assunto

“Dry January” em alemão: a Alemanha repensa a atitude em relação ao álcool. Geração Z muda regras

Alemanha – três segredos esportivos juvenis: resultados da pesquisa

Cyberataki, False and Robots: Como a Alemanha protege suas eleições. Pisky “Trepation Traps” já está atingindo a porta dos eleitores

Aviso duplo para a humanidade. B Alemanha celebra a memória internacional da principal milícia do Holocausto

A Alemanha pagará para que a acomodação esteja desempregada do Tesouro. Leis sociais ou injustiça

Alemanha – Nancy Fezer precisa de 560 milhões de euros adicionais para integrar migrantes. É um preço?

Fevereiro na Alemanha: Um mês de reformas e inovações – eleições, salários e direito. Mudança de mudanças: eleições, salários, leis, preços, entretenimento

Uma nova batalha pelos salários na Alemanha: os sindicatos exigem um aumento. Salário, bônus e subsídios – detalhes de novas negociações coletivas

A Alemanha está à noite: o que fazer no caso de conflitos com os vizinhos. Analisamos os direitos dos residentes