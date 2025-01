‘Quando se trata de segurança…’: A GRANDE mensagem da MEA para os indianos no exterior | Notícias da Índia

O Ministério das Relações Exteriores reiterou na sexta-feira o compromisso do governo em garantir a segurança dos cidadãos indianos no exterior, na sequência de vários conflitos recentes em diferentes países com cidadãos indianos.

Discursando no briefing especial sobre a 18ª Convenção Pravasi Bharatiya Divas 2025, o Secretário do Ministério das Relações Exteriores (CPV e OIA) Arun Kumar Chatterjee referiu-se à garantia do Primeiro Ministro Narendra Modi de que o Governo está sempre pronto para proteger os indianos em todo o mundo.

Respondendo a perguntas sobre a segurança dos cidadãos indianos no exterior, o secretário do MEA disse: “Como assegurou o primeiro-ministro Modi, no que diz respeito a Pravasi Bharatiya ou a qualquer indiano em qualquer canto do mundo, se houver algum problema ou se houver algum crise, tenha certeza de que o governo da Índia está lá para protegê-lo.”

“Quando se trata da segurança dos indianos, é algo que a Índia trata bilateralmente com o país em questão, discutimos as questões bilateralmente”, acrescentou. O Ministério enfatizou ainda que a proteção dos indianos no exterior é um processo contínuo, que não se limita a eventos como a Convenção Pravasi Bharatiya Divas (PBD).

“Não é que se limite apenas à Convenção Pravasi Bharatiya Divas, onde está a ser discutido, mas tenha a certeza de que o Governo da Índia está sempre empenhado em garantir a segurança dos nossos indianos, e os governos locais também nos dão total garantia. isso protegerá a segurança dos cidadãos indianos”, disse o secretário do MEA.

Durante o briefing especial, Chatterjee compartilhou a notícia da conclusão bem-sucedida da convenção e declarou: “Estou muito feliz em informar que há uma hora concluímos com sucesso os compromissos oficiais da 18ª Convenção de Pravasi Bharatiya Divas em associação com o Estado . Governo de Orissa.

“A 18ª Convenção Pravasi Bharatiya Divas de três dias começou em 8 de janeiro e continuou até hoje, ou seja, 10 de janeiro. O tema do PBD 2025 foi “Contribuição da Diáspora para um Viksit Bharat” “O PBD juvenil foi realizado no primeiro dia, que é 8 de janeiro”, acrescentou. Os principais líderes, incluindo o ministro-chefe de Odisha, Mohan Charan Majhi, o ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar e outras figuras proeminentes, participaram da sessão de abertura.

“A sessão inaugural deste evento foi agraciada pelo Ministro-Chefe de Odisha, Mohan Charan Majhi, pelo Ministro das Relações Exteriores, Dr. S Jaishankar, e outros líderes… O Ministro-Chefe de Odisha e o Ministro das Relações Exteriores presidiram paralelamente uma reunião de líderes empresariais de Pravasi Bharatiya. reunião em que ambos os líderes se dirigiram”, disse Chatterjee. “O Ministro das Relações Exteriores sublinhou o forte compromisso do Governo da Índia com a Missão Purvodaya e o papel de Odisha no seu sucesso”, acrescentou.

No início do dia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, S. Jaishankar, saudou as contribuições da diáspora indiana, dizendo que deixaram uma “marca indelével” na sociedade global.

Discursando na sessão de despedida e na cerimônia de premiação Pravasi Bharatiya Samman na sexta-feira, Jaishankar afirmou que pessoas de origem indiana ocupam cargos políticos e organizações líderes, e a EAM disse que suas “conquistas extraordinárias” deixaram os indianos orgulhosos e fortaleceram os laços da Índia com outros países. .

A Convenção Pravasi Bharatiya Divas (PBD) é o evento emblemático do Governo da Índia que fornece uma plataforma importante para conectar e interagir com a diáspora indiana e permitir-lhes interagir uns com os outros.

A 18ª Convenção Pravasi Bharatiya Divas está sendo organizada em colaboração com o Governo do Estado de Odisha, de 8 a 10 de janeiro, em Bhubaneswar. O tema desta Convenção PBD é “A Contribuição da Diáspora para um Viksit Bharat”. Um grande número de membros da diáspora indiana de mais de 50 países diferentes registaram-se para participar na Convenção PBD.