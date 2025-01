"Quando tínhamos 16 anos …": Piero Barone e as mulheres, o vôo sem tabus | Vídeo

Claudio Brigliedo 31 de janeiro de 2025

Super estrela do mundo, sim, mas no final Gianluca Ginle” Ignazio Boschetto um Piero Barone São trinta anos -como tantas, crianças, crianças que foram criadas muito rapidamente com todas as contraranticações do caso. O serviço de Nicolo de Dvitiis Para as hienas, ele mostra o outro rosto para o público em geral Voo: Por trás do mais famoso tenor de trio do mundo do pop, um universo inteiro foi feito de piadas, companheirismo, tensões e vulnerabilidade.

Por exemplo, Piero fala sobre o impacto da celebridade repentina em sua atmosfera sentimental e admite que se divertiu muito entre 17 e 20 anos: “Você é alguém que segue tanto?” «Toda essa história começou quando tínhamos 16 anos. Imagine que esse garoto catapultou em um palco com todas as garotas que você quer abraçar, estar em você, faça o que … então quando eu tinha 20 anos … ». E os grrimas satisfeitos no rosto falam muito. Então ele move o entrevistador e os espectadores: «Eu tenho perdeu a virgindade Atrás de um arbusto depois de um programa de televisão alemão apresentado por Michelle Hunziker Con Jennifer Lopez um Cameron Diaz Como convidados conosco ».

O voo para Le Iene, assista ao vídeo de Nicolò de Devitiis aqui

Isso realmente não acontece com todos. Os Devitiis seguem os três artistas de estrada em Paris, para um estágio de sua turnê européia. Li “Buffer” no hotel, no restaurante, de carro. Ele dorme, toma banho, toma café da manhã com eles. E todos mostram lados escuros inesperados.





Boschetto admite que está sofrendo de ataques de pânico, ele é o solitário. E Gianluca é movido falando sobre seus dois companheiros, para admitir como os rumores sobre rachaduras e divórcios não eram completamente infundados: «No começo Piero e Ignazio estavam sempre juntos, eles fizeram um pouco de comum e eu fui mais marginalizado. Quando criança, me senti muito sozinho. Com Ignazio, muitas vezes não podemos nos dar bem, mas para problemas de personagem. Eu os amo mais do que eles pensam. “





Então, as palavras que os fãs vão agitar: «Ganhei Sanremo com os dois, nem mesmo com meu irmão, vivi algo assim. Na minha opinião, na minha opinião, também há cicatrizes velhas e não resolvidas, trauma como aqueles que você vive quando criança?