Quando três editores recomendam o mesmo baú elegante e resistente às tendências, você realmente quer ouvir

Ano após ano, as botas até o joelho são uma escolha de calçado em que sempre podemos confiar. Esse par estiloso é aquele que podemos encontrar em quase todas as estações, exceto alguns dias de alto verão, acompanhando looks de minivestidos a saias midi esvoaçantes, e até espreitando por baixo das calças de alfaiataria. Encontrar aquele par que irá apoiar o seu guarda-roupa cápsula pode levar tempo, pesquisa e testes. Então trago um par que as pessoas estilosas sempre recorrem diretamente para você – o Bota Remy da Reforma.

(Crédito da imagem: @AnviewClinch)

A bota Remy é a que vi pela primeira vez na elegante Marilyn, depois foi recomendada não por um, mas por dois colegas. Naturalmente, eu mesmo tentei.

Há muitas coisas que a Reformation faz extremamente bem, desde uma variedade de lindos vestidos até as malhas suntuosas que muitos de nossos editores adicionaram às suas coleções. Mas se você ainda não explorou as ofertas de calçados da marca, com certeza está perdendo.

Assumindo uma elegância inata que anda de mãos dadas com a estética da Reforma, as Botas Remy são um grande exemplo de como a marca aborda com consideração os seus designs. É atemporal? Sim. Eles têm o comprimento perfeito? Claro. Que tal uma variedade de tons para atender a todas as preferências? Naturalmente, isso também está coberto. O salto gatinho proporciona uma altura de salto confortável, enquanto a biqueira quadrada traz um toque contemporâneo a esta peça atemporal. Tanto que você vai querer exibi-los mesmo quando estiver de calça.

(Crédito da imagem: @florrieAlexander)

A Remy Boot vem em 8 cores e opções de impressão, mas como tal um título popular pode facilmente flutuar. Também é importante notar que alguns podem achar que elas ficam justas na panturrilha, então contei com um par de meias longas ao experimentar meu próprio par.

As botas de cano alto passaram décadas provando seu apelo eterno e, se você deseja adicionar um par ao seu guarda-roupa, este foi aprovado pelo editor. Continue navegando para comprar botas Remy Reform e explore mais botas até o joelho.

Compre a reforma Remy Knee Boot

Reforma Bota Joelho Remy O preto clássico é infinitamente versátil.

Reforma Bota Joelho Remy A camurça marrom está na moda para os meses de inverno.

Reforma Bota Joelho Remy Estou tão surpreso que o tom profundo de Merlot ainda esteja em estoque.

Reforma Bota Joelho Remy Marilyn me convenceu de que preciso disso.

Reforma Bota Joelho Remy Deixe seus looks neutros simples com esta estampa ousada.

Compre mais botas de cano alto

Coisa Botas largas de árvore com detalhes em crocodilo marrom escuro Traga interesse através da texturização com este par de crocodilos.

E outras histórias Botas de joelho pontiagudas Uma oferta muito elegante, cortesia de & Other Stories.

As icônicas botas Wally de Staud vêm em vários tons, mas esse par creme é um destaque para mim.

Uma opção estilosa para quem prefere apartamentos.

Paris no Texas Bota joelho de couro Anja Paris Texas é conhecida por suas excelentes botas.