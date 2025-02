‘Quando Trump, Meloni e Modi conversam como são chamados …’: Ataques do primeiro -ministro italiano ‘restantes’ sobre ‘duplo padrão’ | Notícias do mundo

O primeiro -ministro italiano, Giorgia Meloni, caiu no sábado fortemente na “esquerda” e atacou suas “classificações duplas”, acusando -os de rotular líderes como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump e o primeiro -ministro Narendra Modi como Uma “ameaça à democracia”.

Falando através do Videolink na constante Conferência de Ação Política (CPAC) em Washington, o primeiro -ministro italiano elogiou Trump e JD Vance enquanto criticava as “elites” e os políticos de esquerda. O primeiro -ministro italiano enfatizou que a esquerda havia frustrado muito e, com o surgimento do presidente dos Estados Unidos, sua frustração se tornou histeria.

“A esquerda está nervosa e, com a vitória de Trump, sua irritação se tornou histeria, não apenas porque os conservadores estão ganhando, mas os conservadores agora estão colaborando em todo o mundo. Quando Bill Clinton e Tony Blair criaram a rede liberal global da esquerda nos anos 90, Eles foram chamados estadistas “, disse Meloni.

“Hoje, quando Trump, Maloni, Millay ou talvez Modi falam, eles são chamados de ameaça à democracia. Este é o último duplo padrão, mas estamos acostumados, e a boa notícia é que as pessoas não acreditam mais em suas mentiras, apesar de De toda a lama que eles nos jogam.

A participação do primeiro -ministro italiano no CPAC ocorreu quando ele enfrentou uma reação violenta dos líderes da oposição em casa, que pediram que ela cancelasse sua aparência, especialmente após o controverso discurso do ex -conselheiro de Trump Steve Bannon. Bannon parecia fazer a saudação de estilo nazista durante seu discurso, que levou o líder do Partido Democrata Elly Schlein a acusar o CPAC de ser uma “reunião neofascista”.

Meloni, no entanto, descartou essas críticas e alinhou com o movimento conservador, reiterando sua crença em servir as pessoas em vez de governá -las. “Servimos as pessoas; não as governamos sobre elas”, disse ele.