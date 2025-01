O Heryled Hyundai Solaris é representado em larga escala nesta categoria, principalmente com um motor de 1,6 litro (123 hp). Este sedan com uma milhagem de até 30 mil km (2020-2022) também recebe 1,63-2,28 milhões de rublos em nosso mercado.

Seu concorrente Volkswagen Polo, equipado com um motor de 1,6 litro (110 hp), que também ocorreu por mais de três a cinco anos de não mais que 30.000 km, é estimado na faixa de 1,78-2,3 milhões de rublos. E para o crossover Hyundai Creta, que é bastante exigido na Rússia, na mesma categoria de idade e com um alcance semelhante, você deve pagar de 1,93 a 2,40 milhões de rublos. Geralmente, “Krets” com pequena quilometragem são apresentados em versões reestilizadas com motores de 1,6 litro a 123 hp.

Outro dos modelos a serem observados é o Nissan Qashqai. No mercado doméstico, esse crossover, também há muito tempo na lista de melhores vendedores na Rússia, está disponível a preços relativamente suaves. Portanto, a máquina de gasolina da segunda geração dos 2020-2022 anos, com uma milhagem de um máximo de 30 mil custos na faixa de 2,25-2,85 milhões de rublos.

Feche uma lista de modelos disponíveis – Toyota Camry sedãs no corpo do XV70 com um motor de 2,5 hp. A preços na faixa de 2,14-2,99 milhões de rublos, o Mazda 6 é oferecido no corpo do GJ com um motor de 2,5 litros 2,60-2,99 milhões de rublos. Além disso, você pode comprar um crossover Toyota RAV4 2020-2022 anos de produção, principalmente com um motor com dois litros por 4 milhões de rublos.

Antes, a RG contou o quanto os russos gastaram na compra de um carro em 2024.