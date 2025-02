Quão poluído é Sangam? Os dados do CPCB indicam um nível alarmante de coliformes fecais; Yogi nega, diz a água “adequada para dar um mergulho”

Quão poluído é Sangam? À medida que os devotos continuam chegando em grandes quantidades de Mahakumbh de Prayagraj para dar um salão sagrado no Sangam, um relatório impressionante do Conselho Central de Controle de Poluição (CPCB) veio à luz que mostra as bactérias ‘coliformes Faecal’ em níveis alarmantes na alarmação do alarmante no alarmante no alarmante no alarmante no alarmante no alarmante no alarmante nos níveis alarmantes no alarmante no alarmante nos níveis alarmantes no alarmante no alarmante no alarmante no alarmante nos níveis alarmantes do alarmante no alarmante no alarmante no alarmante no alarmante no alarmamento dos níveis alarmantes águas do rio. No entanto, o primeiro -ministro de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, disse que a qualidade da água em Prayagraj estava em posição de dar um mergulho e realizar ‘Aachman’ (bebida água abençoada).