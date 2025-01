Quase 30% dos sírios querem voltar para casa, acima de quase zero: chefe do UNHRC

Quase 30% dos milhões de refugiados sírios que vivem em países do Médio Oriente querem regressar a casa no próximo ano, após a queda do Bashar al-Assadem comparação com quase nenhum no ano passado, disse o chefe da agência da ONU para refugiados.

A mudança baseia-se numa avaliação feita pela ONU em Janeiro, semanas depois de Assad ter sido deposto por rebeldes islâmicos, encerrando abruptamente uma guerra civil de 13 anos que criou uma das maiores crises de refugiados dos tempos modernos.

“Finalmente vimos a agulha se mover, depois de anos de declínio”, Filippo Grandi disse ele a um pequeno grupo de jornalistas em Damasco, depois de realizar reuniões com a nova administração governante da Síria.

O número de sírios que querem regressar “chegou a quase zero. Agora é quase 30% no espaço de algumas semanas. Há aí uma mensagem, que considero muito importante, que deve ser ouvida e que deve ser abordada”. ” agir”. disse.

Cerca de 200 mil refugiados sírios já regressaram desde a queda de Assad, disse ele, além de cerca de 300 mil que fugiram do Líbano para a Síria durante a guerra entre o Hezbollah e Israel em setembro e outubro, a maioria dos quais se acredita terem fugido e permanecido. .

O regresso dos cerca de 6 milhões de sírios que fugiram para o estrangeiro e dos milhões que ficaram deslocados internamente tem sido o principal objectivo da nova administração da Síria.

Mas a guerra civil deixou grandes áreas de muitas grandes cidades em ruínas, serviços decrépitos e a grande maioria da população a viver na pobreza. A Síria continua sob um regime severo de sanções ocidentais que separa efectivamente a sua economia formal do resto do mundo.

Para ajudar os sírios que regressam, muitos dos quais muitas vezes vendem todos os seus pertences para pagar a viagem, as agências da ONU estão a fornecer alguma ajuda em dinheiro para o transporte e ajudarão com alimentos e para reconstruir pelo menos partes das casas destruídas, disse Grandi.

É necessária mais ajuda dos doadores, disse Grandi, e as sanções devem ser reconsideradas. Ele não comentou diretamente o anúncio feito na sexta-feira pelo novo governo dos EUA de uma ampla suspensão dos programas de ajuda externa.

“Se as sanções forem levantadas, as condições irão melhorar nos locais para onde as pessoas regressam”, disse ele.

No início deste mês, os Estados Unidos concederam uma isenção de seis meses de sanções para alguns sectores, incluindo o energético, mas os novos líderes da Síria dizem que é necessário muito mais ajuda.

Grandi disse que os refugiados estavam a responder a um processo político com o qual o líder da nova administração, Ahmed Sharaa, se comprometeu, que visa produzir uma autoridade governante até 1 de Março que melhor represente a diversidade da Síria.

“Os refugiados ouvem o que ele diz, o que o seu povo diz, e é por isso que penso que muitas pessoas decidiram regressar”, disse Grandi. “Mas haverá muito mais por vir se essas coisas continuarem positivas.”