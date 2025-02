Mikhail, em Novosibirsk, em Akademgorodka, foi realizado o primeiro festival de livros deste ano “Novo livro. Science of Love” no fim de semana passado. Os escritores não perderam sua forma durante as férias?

Mikhail Faustov: Parece -me que tudo está em perfeita ordem com a forma do escritor, bem como com o leitor. Quase 35.000 pessoas visitaram o Festival Literário: os amantes de livros me aproximaram não apenas de Novosibirsk, mas também de Koltsov, Cherepanov, Berdsk, Kemerovo e Tomsk. Agora existem processos muito interessantes em Novosibirsk: em 2025, cinco festivais de livros diferentes serão realizados aqui: três “novos livros”, no outono – o lendário festival “White Spot”, que já tem 15 anos, e também haverá Ponto “Book Sibéria”, que é realizado por bibliotecas realizadas pelas bibliotecas.

O objetivo da Associação da Rússia é criar uma infraestrutura para promover o livro e a leitura nas regiões. Como você avalia a eficácia da organização?

Mikhail Faustov: A associação terá dois anos em maio. Em 2023, realizamos 10 festivais como parte do projeto, em 2024-29. Parece -me que este é um progresso sério. No entanto, é claro que não há árvore, mas você pode ver como o movimento cresce e se desenvolve. E a ordem de nosso presidente sobre o desenvolvimento do movimento do festival de livros nas regiões, que foi dado após os resultados do Conselho para a implementação da estatelidão no campo de apoiar a língua russa e as línguas dos povos do russo A federação é um estímulo sério e um sinal da maior confiança. Os festivais são necessários, eles são em grande parte a paisagem literária do nosso país, onde a literatura sempre desempenhou um dos papéis mais importantes.

Os festivais de livros são a paisagem literária do nosso país

O Festival Regional de Livros é mais uma história sobre nomes literários altos ou autores locais também encontram um lugar aqui?

Mikhail Faustov: Eu acho que os autores locais devem prevalecer sobre visitar ‘estrelas’. O programa local deve ser a base. As “estrelas” atraem o público, mas vi com meus próprios olhos como os espectadores de multidões vão para autores locais – em Irkutsk, Vladimir, Novosibirsk, Blagoveshchensk. O festival muda a cidade, muda a paisagem cultural. Mudando as preferências de leitura, tópicos para falar sobre os livros mudam, livrarias abertas. O festival de livros não é um feriado por causa do feriado, essa é uma ferramenta confiável e eficaz para democratizar a cultura de livros, a capacidade de envolver o público mais amplo do mundo do livro.

Os programas enfatizarão a data do aniversário – o 80º aniversário da vitória?

Mikhail Faustov: Este é o feriado principal, e também na minha vida. A vitória é um símbolo indiscutível da coragem e do poder de nosso povo, e grandes livros foram escritos sobre essa luta. Bykov, Astafyev, Beck, Simonov e Kondratyev são meus autores favoritos. O soldado russo é o herói que não pode ser escrito para escrever. Servi na armadura soviética como comum, prestei um juramento ao meu país de origem, é importante para mim e, é claro. Ao planejar os festivais do 2025, é claro que prepararemos estandes individuais, elementos importantes do programa dedicado à vitória. Repito novamente, isso é santo, mas com o santo você não pode ser preenchido, faça algo para uma marca de seleção ou negócio. É por isso que todo projeto será cuidadosamente preparado, com amor e uma atitude cuidadosa em relação à memória popular.

Muitos estão preocupados com um dos melhores festivais – “White June” em Arkhangelsk, que perdeu o diretor no início do ano. O Parque Petrovsky será apontado neste verão, os livros brancos de junho serão realizados?

Mikhail Faustov: Quando um de seus líderes, uma pessoa que foi originalmente, deixa o projeto, isso geralmente causa algum choque. Mas o junho branco em cinco anos de sua existência cresceu em Arkhangelsk, tornou -se tão integrante que não é mais possível rasgá -lo por aí. Como muitos, estou preocupado com o destino do festival. Eu acredito que “White June” permanecerá, é claro. Até agora, só posso dizer uma coisa: alguns dias atrás, o Ministro da Cultura da região de Arkhangelsk Oksana Svetlova voltou -se para a Associação de Festivais de Livros com um pedido para incluir o junho branco no calendário de todos os russos de 2025 festivais.

Você está trabalhando em um livro sobre festivais. Esta é “instruções para uso” como organizar um festival?

Mikhail Faustov: O livro é chamado de “felicidade concentrada. Festivais de livros, exercício e teoria”. Eu concebi um, mas acabou sendo outro. Em nossa sociologia doméstica, estudos culturais e outras ciências sociais, o assunto dos festivais de livros quase não se reflete. É por isso que eu realmente espero que a produção deste texto provocará cientistas, os teóricos tenham uma reação, mesmo negativos. Se meu texto gritar a discussão, ficarei feliz.