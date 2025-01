Quase 40 passageiros ficaram feridos como resultado de uma situação de emergência a bordo do Boeing 787 na Nigéria

A natureza e a causa da situação de emergência a bordo são incompreensíveis.

No vídeo gravado pelo passageiro imediatamente após a situação de emergência, fica claro que as gavetas nas quais usavam comida e bebida estão no chão e a cobertura interna da aeronave em alguns lugares longe do corpo de revestimento.

O Departamento Federal do Aeroporto da Nigéria informou que o voo do United voou de Lagos na quinta -feira, 23 de janeiro, às 23h59. Ele retornou ao Aeroporto Internacional Murtala Muhammad após a situação de emergência “algumas horas” após a tomada.

A declaração da United Airlines diz que havia 245 passageiros e 11 tripulantes a bordo. O revestimento retornou com segurança a Lagos após “o problema técnico e o movimento inesperado do avião”.

A empresa disse que coopera com os pesquisadores americanos e nigerianos para determinar o que exatamente aconteceu durante o voo.

Quatro passageiros e duas aeromoças chegaram ao hospital. Eles receberam lesões “graves”. O relatório dizia que outros 27 passageiros e cinco tripulantes foram facilmente feridos.