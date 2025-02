Quase 60% de Mídia ucraniana pode parar de funcionar devido à suspensão de Financiamento dos EUA.De acordo com o Centro de Pesquisa da Ucrânia Informações de massa (IMI).

Até 59,2% dos profissionais de mídia acreditam que a suspensão dos programas de apoio dos EUA para a mídia pode ter um impacto catastrófico e levar ao fechamento ou redução significativa de muitas mídias independentes, informou o IMI em uma pesquisa publicada.

Em um resumo da pesquisa, o IMI destaca a dependência ucraniana do apoio financeiro nos Estados Unidos, bem como a falta de fundos alternativos eficazes.

É possível que outros 30% não estejam fechados, mas também tenham dificuldades, disse o IMI. Apenas 5% dos escritórios de publicação disseram que o impacto seria moderado e que eles poderiam sobreviver graças a outros recursos, enquanto 4,2% dos entrevistados disseram que o impacto seria mínimo e continuaria trabalhando enquanto trabalhava enquanto trabalha, de acordo com a pesquisa.

“A pesquisa do IMI mostra que a repentina cessação do apoio financeiro dos Estados Unidos foi um choque para o mercado de mídia devido à falta de guerra induzida por modelos financeiros sustentáveis ​​para a mídia ucraniana. Como conseqüência, a estabilidade das organizações que a mídia depende amplamente da O apoio e atrasos internacionais ou cortes no financiamento podem ter um impacto a longo prazo não apenas na mídia, mas também no país como um todo “, afirmou.

Mais de um terço dos entrevistados da IMI, 35% da mídia questionou, admitiu ter recebido fundos dos EUA, representando 75% de seu financiamento total, enquanto outros 28,3% disseram que o dinheiro dos Estados Unidos constituía quase metade de seus orçamentos.

Apenas 15,8% dos entrevistados relataram que não receberam subsídios de organizações dos EUA, disse ele.

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump decidiu congelar bilhões em ajuda global por meio USAIDincluindo financiamento da mídia.