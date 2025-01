Quase 900 sequestros e mais de 150 estupros relatados nesta cidade paquistanesa em 2024 | Notícias do mundo

Islamabade: Mais de 900 pessoas, incluindo mulheres, foram sequestradas e 152 foram abusadas ou abusadas sexualmente em Karachi, Paquistão, em 2024, de acordo com um relatório da Dawn.

Durante o ano, foram registrados pelo menos 891 casos de sequestro e 152 casos de estupro ou crimes contra a natureza. Informou que entre as vítimas do sequestro estavam 483 meninas (a maioria adolescentes), 306 homens e meninos e 150 mulheres. Dos 891 sequestros, 267 ocorreram na área de Soan, 214 na área de Saddar, 204 na área rural, 127 na área da cidade e 79 na área industrial.

Cinco casos foram instaurados ao abrigo do artigo 365-A do PPC (sequestro ou rapto para fins de extorsão de bens), envolvendo o rapto de quatro homens e duas mulheres para resgate, refere o relatório. Além disso, foram apresentados 413 casos ao abrigo da secção 365B (sequestro, rapto ou persuasão de uma mulher a forçá-la a casar, etc.), tendo 413 raparigas como vítimas. Além disso, ocorreram 249 casos ao abrigo do artigo 365.º (sequestro ou rapto com intenção de confinar secreta e injustamente uma pessoa), envolvendo o rapto de 242 homens e 25 mulheres.

O relatório informou ainda que 60 casos foram registados ao abrigo da secção 364-A (sequestro ou rapto de pessoa com menos de 14 anos de idade), tendo 44 homens e 18 mulheres como vítimas. Além disso, foram instaurados sete processos ao abrigo do artigo 363.º (punição por rapto) e oito processos ao abrigo do artigo 364.º (sequestro ou rapto com intenção de homicídio), envolvendo o rapto de sete homens e uma mulher.

Da mesma forma, 150 casos nos termos do artigo 496-A (incitação, captura ou detenção de mulher com intenção criminosa) estavam relacionados com o sequestro de 145 mulheres casadas. Além disso, foram apresentados quatro casos ao abrigo da secção 496 (cerimónia de casamento fraudulenta sem casamento legal), tendo como vítimas quatro mulheres casadas, enquanto uma mulher casada foi raptada, tendo o caso sido registado ao abrigo da secção 496B (fornicação).

A polícia também registou 152 casos de agressão sexual, envolvendo 152 vítimas, incluindo 77 meninas e seis mulheres. Dos 51 incidentes de violação, 51 foram denunciados na área de Soan, 34 em Saddar e na área rural, 18 na área da cidade e 15 na área industrial. Houve 133 incidentes de violação (um registado ao abrigo da secção 375, 25 ao abrigo da secção 275A, 105 ao abrigo da secção 376 e um ao abrigo da secção 376A e 376C). Do total, 25 foram incidentes de violação colectiva e quatro foram cometidos sob a mira de uma arma, em que 69 meninas e seis mulheres foram vítimas. Além disso, 53 homens/meninos foram abusados ​​sexualmente.

Além disso, ocorreram 23 casos de crimes contra a natureza, dos quais oito meninas e 13 meninos foram vítimas. Num caso de violação relatado na esquadra da polícia de Margalla, os agentes de investigação, juntamente com outro pessoal da polícia e um agente médico-legal de Pims, adulteraram e destruíram provas ao adulterar amostras de sangue do suspeito de violação.

A polícia de Margalla abriu então um processo em Dezembro contra sete pessoas, incluindo três agentes da polícia, o MLO e um funcionário do Pims, depois de terem sido considerados culpados numa investigação baseada numa queixa da vítima.

Num outro incidente, um agente da polícia raptou dois menores, manteve-os em cativeiro e agrediu-os sexualmente em Setembro. Posteriormente, um caso foi apresentado na delegacia de polícia de Margalla.