A ONU informou na sexta -feira que “quase meio milhão de pessoas retornaram às áreas do norte do Laço Single “Desde que o alto incêndio entrou em vigor.

Citando o escritório para a coordenação de assuntos humanitários (OCHA), porta -voz Stephane Dujarric Disse durante uma conferência de imprensa que “os palestinos deslocados também estão se movendo de norte para sul, embora em quantidades menores”.

Parceiros humanitários dizem que os palestinos deslocados também estão se movendo de norte para sul, embora em um número menor, ele disse, acrescentou: “A partir de hoje, cerca de 8.500 pessoas atravessaram as áreas do norte de Laço ao lado do lado sul “.

Observando que a ONU e seus parceiros humanitários estão intensificando sua resposta nos pontos de monitoramento na estrada, disse Durric: “Isso inclui primeiros socorros e Apoio psicológico Para os mais vulneráveis, incluindo crianças, mulheres e idosos. Eles também estão expandindo as operações de ajuda no norte de Gaza.

“Ontem, a OCHA A equipe visitou dois locais nos bairros do Sul Remal e de Tel El Hawa, na cidade de Gaza. As pessoas dizem que precisam urgentemente de água, suprimentos de cozinha, cama e limpeza “, acrescentou.

Dujarric também expressou um alarme profundo sobre o “agravamento da situação humanitária em áreas do norteEnquanto a operação das forças israelenses em Jenin (na Cisjordânia) continuou por um décimo primeiro dia.

“Operações repetidas resultaram em uma destruição generalizada de casas e infraestrutura. Quase todos os 20.000 moradores do campo de refugiados de Jenin foram deslocados nos últimos dois meses no contexto das operações palestinas e israelenses”, disse ele.

A escalada na Cisjordânia ocupada ocorreu após um incêndio alto e prisão.

Os relatórios dizem que o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou a escalada das ameaças dos partidos certos para derrubar seu governo sobre o Alto El Fuego de Gaza, ao qual eles se opõem.

Desde o início da guerra de Israel em Gaza em outubro de 2023, pelo menos 890 palestinos foram mortos em todo o território ocupados em ataques por forças e colonos israelenses.