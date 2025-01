Quase perdi a esperança de encontrar um bom par de calças largas – então experimentei este par de £ 65

Prepare-se, porque estou prestes a dizer algo chocante: até recentemente, eu não usava calças. Eu tinha cerca de dois pares de jeans nos quais, sim, confiava para passeios casuais, mas no que diz respeito calça Qual é, eu tinha um estilo preto enfiado no fundo de uma gaveta que só trouxe à luz do dia quando era absolutamente necessário.

Eu atribuo os anos de negligência com as calças a algumas coisas: 1) Sou baixo em altura e qualquer calça que pareci experimentar estava muito errada, distante muito tempo. E 2) Tenho um formato de ampulheta bem definido – cintura fina e quadris, bumbum e coxas bem torneados. Essa combinação sempre exigia inevitavelmente uma ida ao alfaiate para conseguir as calças certas e parecia um passo supérfluo fazer calças que eu não estava exatamente para funcionar melhor no meu corpo. Então fiz isso com todo pobre da época que já tem um guarda-roupa cheio de vestidos e saias lindos, desisti de procurar uma calça larga decente. Porém, desde este mês, tudo mudou.

O que são calças Abercrombie Sloane?

Atualmente, nos estágios iniciais de planejamento dos meus looks do Mês da Moda de fevereiro, tenho um casaco creme que quero usar, mas, como é inverno e tudo, eu sabia que um vestido justo por baixo simplesmente não iria funcionar. Meus jeans de confiança também não eram a vibe que eu procurava. A calça era a opção mais adequada, mas onde encontraria uma que me agradasse e que me fizesse sentir bem com ela? Isso seria uma tarefa difícil, ou pelo menos pensei que fosse. Depois de consultar meus colegas e ler comentários online, um par específico continuou aparecendo: calças sob medida da Abercrombie.

Com um corte largo, dardos na frente do cós que criam um caimento elegante e uma variedade saudável de cores para escolher, as coisas certamente pareciam promissoras. O que realmente despertou meu interesse foi quando outro editor em formato de ampulheta mencionou o quão lindo é o corte amoroso da marca: “Eles realmente cabem no meu tamanho e têm espaço suficiente para minhas coxas!”. Um milagre, pensei. O estilo também é reto, então se você prefere que a calça fique mais folgada na cintura, pode ser por isso que você deve optar.

Quais são os tamanhos das calças Abercrombie Sloane?

Quando cheguei à página do produto, fiquei surpreso com a variedade de tamanhos e comprimentos oferecidos – o cinto vai dos tamanhos 23 a 37 (ou seja, tamanho 4 a 26 na cintura do Reino Unido) e o comprimento está disponível em curto, regular e longo comprimentos. Fiquei impressionado – para uma marca que estava falhando no que diz respeito à inclusão, esta é uma grande melhoria.

Encomendei calças sloane da Abercrombie em duas cores – creme e preto – e esperei pacientemente que chegassem. Quando o fizeram, eu sabia que tudo estava bem antes de tirá-los das mangas transparentes. O tecido era claramente pesado e segurá-los na minha frente confirmava isso; Eles ficam lindamente pendurados.

Como você ajusta as calças Sloane da Abercrombie?

Devido ao nível de estoque e por não ter certeza do tamanho, encomendei um 29 na cor preta e 30 na cor creme. Eu estava hesitante. Embora minhas medidas me listem como um tamanho 12 bastante verdadeiro, muitas vezes descubro que tenho que aumentar o tamanho das calças, se não duas vezes, apenas para que elas se acomodem confortavelmente em minhas coxas. No entanto, Abercrombie foi aprovado.

Ambas as calças me caíram como um sonho, com a creme naturalmente sendo um pouco mais folgada que a preta, mas não a ponto de eu não gostar delas. Para mim, esta é a maior vantagem – o fato de eu não precisar de um tamanho maior significa que eu também não acho que você precisaria de um tamanho maior e a faixa realmente reflete o tamanho 26. Tenho entre 5″3′ e 5″4′ e optei pelo comprimento curto. Em mim, eles correm suavemente pelo chão quando estou de sapatilhas ou saltos altos.

Calças Abercrombie Sloane: o veredicto

Não uso a palavra “perfeito” com frequência em meu trabalho, mas acho que essas calças podem ser a solução. Por £ 65 eles não são os mais baratos do mercado, mas certamente não são os mais caros – nem perto! Na verdade, me sinto como uma nova mulher agora que tenho uma calça Abercrombie Sloane em minha vida e acho que você também pode se beneficiar com ela.

Role abaixo para comprar minhas calças favoritas em uma seleção de cores chiques. .

