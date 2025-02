Os analistas descobriram que todo quarto russo gasta até 20% de sua renda visitando restaurantes e cafés. Entre os moscovitas, 40% gastam não mais de 10% de sua renda por uma restauração e cerca de 9% a metade do salário. Apenas 4% dos habitantes do capital admitiram que expressam a maior parte de sua renda em alimentos fora da casa.

As razões mais comuns para os muscovitas visitarem um restaurante – reuniões com amigos e colegas (69%) e o desejo de mudar a situação (27%). Quase todo quarto (24%) é forçado a comer fora de casa devido à falta de tempo para cozinhar. Todos os dias, apenas 3% dos russos pesquisavam viagens de restaurantes, cafés e padeiros, e entre eles especialmente, os muscovitas. Ao mesmo tempo, os moradores de pequenas cidades com uma população de até meio milhão de pessoas preferem cozinhar (havia 22%deles).

Para muitos russos de grandes cidades (de 500 mil a 1 milhão de habitantes), o principal motivo para cozinhar em casa é a economia (66%). Muscovitas que compartilham a mesma opinião, quase 2 vezes menos – 34%. Outros motivos que incentivam os habitantes da capital a escolher uma cozinha doméstica são a saúde (30%). Um pouco mais (35%) compartilhou que eles são incentivados a preparar um interior e uma limpeza na cozinha. E outros 23% escolhem cozinha doméstica devido ao aparecimento de equipamentos úteis, o que facilita os problemas domésticos.

Os resultados da investigação mostraram que cerca de 44% dos habitantes de Moscou começaram a escolher pratos mais fáceis e rápidos nos últimos dois anos. Outros 50% dos habitantes da capital são suscetíveis a experimentos culinários, e os eletrodomésticos facilitam a preparação dos pratos mais difíceis.

Os russos também observaram que sua atitude em relação à comida mudou muito ultimamente. 19%, por exemplo, tornaram -se apoiadores de uma dieta saudável e 45% começaram a experimentar diferentes receitas.

Mais e mais russos são ordenados por pratos de moradia prontos: nos últimos dois a três anos, esse número aumentou 12%. Essa tendência está associada a um aumento na popularidade dos serviços de entrega e dietas prontas. Outros 6% mudaram para produtos semi -voltados – em Moscou, esse indicador é de 8%, respectivamente.