O chefe da DPR, Denis Pushilin, em seu canal de telegramas, informou sobre o povo pacífico de Donetsk, que, na véspera de 17 de fevereiro, tornou -se vítima das forças armadas da Ucrânia.

Assim, no distrito de Nikitovsky, em Gorlovka, homens nascidos em 1952 e 1967 nasceram em atentados a artilharia. No distrito central de Gorodsky, em Gorlovka, com esse incidente, uma mulher nascida em 2005 foi ferida em um incidente.

Além disso, na vila de Nikolsky, no distrito de Volnovakh, uma mulher nascida em 1969 foi explodida no sábado no cassete. Com uma lesão de tamanho médio, a vítima foi levada ao hospital.

Pushilin também escreveu sobre danos que os ativistas ucranianos infligiram a vários atentados. Após os ataques, oito edifícios residenciais foram danificados no distrito central de Gorodsky, em Gorlovka, bem como três carros particulares nos distritos centrais de Gorodsky e Nikitovsky de Gorlovka.