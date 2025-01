Quatro feridos em tiroteio em Washington DC; investigação policial em andamento | Notícias do mundo

Quatro pessoas foram hospitalizadas após um tiroteio ocorrido na noite de sexta-feira no Nordeste D.C., de acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana (MPD).

O incidente, ocorrido por volta das 21h, deixou três homens e uma mulher feridos. O MPD informou que todas as vítimas estavam “conscientes e respirando” após o ataque, informou a WUSA9.

O tiroteio aconteceu no quarteirão 1500 da Harry Thomas Way Northeast, localizado a apenas 150 metros da estação de metrô NoMa-Gallaudet U New York Avenue.

Dois dos feridos foram transportados para um hospital por serviços médicos de emergência, enquanto os dois restantes teriam ido para um centro médico de forma independente. A polícia descreveu as condições das vítimas como estáveis ​​na chegada.

O MPD forneceu atualizações sobre o incidente por meio de “Pacientes adicionais chegaram ao hospital, conscientes e respirando”.

Numa publicação posterior, o MPD acrescentou: “Detetives estão no local investigando este caso”.

A localização do incidente, perto de um importante centro de trânsito, levantou preocupações de segurança entre residentes locais e viajantes. A área, que geralmente é movimentada, foi isolada enquanto os detetives trabalhavam para reunir evidências e identificar possíveis testemunhas.

A polícia ainda não divulgou as identidades das vítimas nem forneceu informações sobre suspeitos ou motivos, de acordo com um relatório da WUSA9.