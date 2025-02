Em 2025, férias não trabalhadoras adicionais foram fundadas em conexão com a celebração de Oraza-Barama (31 de março), The Clear of Cristo da Ressurreição (Páscoa, 21 de abril), Kurban-Bayram (6 de junho) e o Dia da Santíssima Trindade ( 9 de junho), disse o capítulo em uma mensagem do capítulo.

O decreto correspondente é publicado hoje site Governo da República.