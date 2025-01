Quatro mortos após veículo cair em desfiladeiro em Kishtwar, Jammu e Caxemira

Pelo menos quatro pessoas morreram quando um veículo que transportava seis passageiros caiu em um desfiladeiro profundo na área de Massu-Padder, no distrito de Kishtwar, em Jammu e Caxemira, disseram autoridades.

O incidente ocorreu na noite de sábado e as equipes de busca estão trabalhando ativamente para localizar as duas pessoas desaparecidas, incluindo o motorista do veículo.

O Ministro da União e deputado de Udhampur, Jitendra Singh, expressou pesar pela tragédia.

“Estou triste ao saber agora que quatro dos passageiros que viajavam no veículo foram encontrados mortos no local. Duas outras pessoas, incluindo o motorista, ainda não foram localizadas. Minhas mais profundas condolências às famílias enlutadas”, disse ele em uma declaração. publicar em X.

Singh acrescentou que contatou o vice-comissário de Kishtwar, Rajesh Kumar Shavan, para agilizar os esforços de resgate. “Equipes de resgate foram mobilizadas e estou recebendo atualizações regulares”, disse ele.

Testemunhas oculares relataram que as operações de recuperação estavam em andamento quando as ambulâncias chegaram ao local. O vídeo da cena mostrou equipes de resgate recuperando corpos do desfiladeiro.

As autoridades ainda não confirmaram detalhes sobre o veículo envolvido no acidente.

No início de dezembro, Cinco soldados foram mortos e outros cinco ficaram feridos. depois que um veículo do exército saiu do curso e mergulhou em um desfiladeiro na área de Balnoi, em Mendhar, no distrito de Poonch, em Jammu e Caxemira, na terça-feira.

